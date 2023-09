Redfall: Bethesda y travaille toujours

Partager Facebook

L’éditeur américain Bethesda veut relancer son FPS coopératif en monde ouvert avec un meilleur contenu et de nombreuses améliorations.

Si l’échec critique et commercial de Redfall est une douloureuse réalité pour Microsoft vis-à-vis de la guerre des exclusivités contre Sony et Nintendo, Pete Hines, responsable mondial de l’édition chez Bethesda, est loin d’être inquiet pour l’avenir de la licence créée et développée par Arkane Studios Austin :

Nous n’avons pas eu le départ que nous souhaitions avec Redfall, mais c’est toujours un jeu amusant… et nous continuons à travailler dessus. Nous allons prochainement proposer du 60fps sur consoles. On va également faire en sorte que ce soit un meilleure jeu parce qu’on sait, en tant que studio first-party, que le Xbox Game Pass est éternel. Dans dix ans, il y aura des nouveaux joueurs qui rejoindront le Xbox Game Pass, et Redfall sera là.

Alors que les retours des joueurs concernant Starfield ne sont pas en accord avec ceux de la presse, Pete Hines affirme qu’il est conscient que le jeu est loin d’être parfait, mais sous-entend que le temps fera les choses et que la communauté des moddeurs permettra d’améliorer l’expérience :

Nous sommes toujours en train d’apprendre, ce n’est donc pas nouveau pour nous. Nous n’aimons pas ne pas répondre aux attentes de nos joueurs. En même temps, nous sommes toujours la même entreprise qui connaît des lancements qui ne se déroulent pas comme nous le souhaitons, mais nous n’abandonnons pas un jeu simplement parce qu’il n’a pas bien fonctionné au départ. Le lancement de The Elder Scrolls Online sur PC n’a pas été parfait, mais nous avons tenu bon. Aujourd’hui, il s’agit d’un jeu multiplateforme extrêmement populaire. C’est la même chose pour Fallout 76. Redfall n’est pas différent pour nous (…) En ce qui concerne la pression sur Starfield ? Il y a toujours de la pression à chaque lancement. La pression est un élément externe sur lequel nous gardons un œil, mais nous ne la laissons pas devenir une priorité parce que nous n’avons aucun contrôle sur elle. Que pouvons-nous contrôler ? Nous contrôlons le jeu. Quelle est sa qualité ? Comment se déroule-t-il ? Est-il amusant ? Eh bien, faisons-le, et tout le reste s’arrangera tout seul.