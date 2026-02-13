Redoutez la vérité derrière les interférences – SILENT HILL: Townfall dévoile sa première bande-annonce

Partager Facebook

Ces nouvelles images offrent aux fans un premier aperçu du nouvel opus de l’emblématique franchise d’horreur psychologique. Développé par Screen Burn et co-édité par Annapurna Interactive et KONAMI, SILENT HILL: Townfall est un jeu d’horreur psychologique à part entière, proposant une histoire indépendante, se déroulant dans le décor froid et isolé de l’Écosse.

Après une première apparition mystérieuse et un teaser dévoilé en 2022, SILENT HILL: Townfall revient sur le devant de la scène avec de nouvelles révélations glaçantes. Ce nouvel épisode de la série SILENT HILL poursuit l’évolution de l’horreur psychologique des précédents volets, tout en conservant les thèmes emblématiques de la franchise, tels que le mystère, la tragédie et la perte.

Les joueurs incarnent Simon Ordell, rappelé sur l’île de St. Amelia afin de « remettre les choses en ordre ». Il découvre une ville plongée dans un épais brouillard, apparemment abandonnée, mais qui ne semble pas reposer en paix. Tout ce qu’il possède, outre ses vêtements, est une poche de perfusion et un bracelet médical portant son nom. Il se rend en ville sans autre indice que les voix provenant de la CRTV qu’il a captées en chemin. S’aventurant plus loin et poussé par le désir de comprendre son lien avec cet endroit et ses habitants, Simon commence à découvrir des fragments d’un passé qui refait surface.

Dans une expérience entièrement à la première personne, Simon doit explorer, échapper et survivre en utilisant un ensemble limité d’armes et d’outils, dont le CRTV, un téléviseur de poche utilisé pour capter des signaux parasites. La fuite est intense, les combats sont frénétiques, tandis que les énigmes narratives révèlent une vérité qui refuse de rester enfouie.

SILENT HILL: Townfall est prévue sur PlayStation 5 et PC (Steam, Epic Game Store) à une date non définie