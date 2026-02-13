KONAMI a dévoilé Rev. NOiR, un nouveau RPG, lors du Sony Interactive State of Play

Marquant la toute première apparition publique du projet lors du Sony Interactive State of Play, KONAMI a dévoilé un teaser trailer et lancé un site teaser, offrant un premier aperçu de l’univers et du ton de cette nouvelle expérience de jeu de rôle.

Quand l’espoir déclenche la catastrophe

Dans un monde enveloppé d’une lumière fatale, un phénomène naturel qui tue tous ceux qu’il touche, ​ ​

​Un garçon solitaire souffrant d’amnésie fait la connaissance d’une fille spéciale. ​ Ensemble, ils se lancent dans un voyage pour mettre fin à ce phénomène, ​ ​

​convaincus que ce voyage sauvera le monde et, par conséquent, la sauvera elle aussi. ​

Le destin, accordé par les Dieux ?

​Ou le pouvoir de la volonté, né au cœur de l’humanité ?

​Leur périple finit par ébranler le monde.

Levez le voile sur le mandat céleste et tissez les fils de l’espoir dans cette expérience RPG entièrement nouvelle.

Dernier-né de l’héritage RPG de KONAMI, Rev. NOiR marque un nouveau chapitre audacieux pour le genre. Encore entouré de mystère, le titre dévoilera davantage de détails lors de prochaines annonces.

Rev. NOiR est prévue en exclusivité sur PlayStation 5