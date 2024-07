Relevez plus de 150 défis de speedrun issus de 13 jeux NES

Partager Facebook

Relevez plus de 150 défis de speedrun tirés de 13 jeux de la NES. Jouez en solo, envoyez votre meilleur temps dans les classements en ligne*, ou invitez des proches à jouer en local** jusqu’à huit joueurs sur une seule console.

Nintendo World Championships: NES Edition propose les fonctionnalités suivantes :

Défis contre-la-montre : établissez des temps et améliorez-les dans le mode contre-la-montre à un joueur. Essayez de récupérer le premier super champignon le plus vite possible dans Super Mario Bros., ou bien d’aspirer en un temps record un ennemi dans Kirby’s Adventure. Les joueurs qui se retrouvent bloqués dans un des défis Légende peuvent accéder à des trucs et astuces dans les infos confidentielles.

Rassemblez-vous à huit et en avant la compétition ! Réunissez jusqu’à huit joueurs en multijoueur et affrontez-vous aussi bien sur des défis individuels que sur des séries de défis à thème.

Affrontez le monde entier : avec le Nintendo Switch Online, les joueurs peuvent affronter des adversaires des quatre coins du globe au cours de championnats du monde. Ils enregistrent leurs meilleurs temps dans les cinq défis organisés chaque semaine pour tenter de terminer sur la plus haute marche du podium !

Le plus rapide triomphera : les joueurs peuvent se mesurer aux fantômes d’autres joueurs dans des sessions de trois manches avec le mode tournoi de survie. Ceux qui terminent dans la première moitié du classement se qualifient pour la manche suivante et dans la manche finale, le joueur le plus rapide décroche la victoire.

Une icône de profil rétro : en gagnant des pièces dans les différents modes de jeu, les joueurs peuvent débloquer des icônes uniques pour leur profil, remporter des badges en remplissant certains objectifs, et bien plus encore !