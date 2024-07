Enquêtez sur un crime épouvantable et dévoilez la vérité dans Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club

Incarnez un détective privé de l’agence Utsugi et aidez la police à résoudre une affaire de meurtre dans Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club, attendu sur Nintendo Switch le jeudi 29 août. Pendant votre enquête, examinez les indices, recueillez des témoignages et établissez de potentiels liens avec de macabres événements du passé dans ce drame interactif haletant.

Dans Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club, un élève est retrouvé mort, sauvagement assassiné, la tête recouverte d’un sac en papier sur lequel est dessiné un visage souriant. Cet intriguant visage rappelle étrangement l’indice récurrent d’une série de meurtres non élucidés commis il y a 18 ans dans lesquels le criminel présumé était un certain Emio (l’homme souriant), tueur d’une légende urbaine dont on dit qu’il donnait à ses victimes « un sourire éternel »…

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club est la première aventure inédite de la franchise Famicom Detective depuis 35 ans. Ce titre fait suite aux premier et deuxième opus de la série, récemment réactualisés pour Nintendo Switch, Famicom Detective Club: The Missing Heir et Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind.