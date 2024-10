Remasters : Tomb Raider IV-VI sur PS4 et PS5 le 14 février

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les passionnés de jeux vidéo et les amateurs de nostalgie peuvent se réjouir : une nouvelle épopée virtuelle les attend pour la Saint-Valentin 2025.

En effet, la collection Tomb Raider IV-VI Remastered sera disponible sur les consoles PlayStation 4 et 5 à partir du 14 février. Quelle meilleure manière de célébrer cette journée symbolique que de s’immerger dans des quêtes palpitantes à la recherche de trésors enfouis au cœur de cavernes mystérieuses ?

Cette réédition très attendue se distingue par une modernisation des graphismes, tout en offrant la possibilité aux joueurs de revenir aux visuels d’origine pour revivre l’expérience authentique des années passées. Par ailleurs, les mécanismes de jeu ont été repensés en s’inspirant des versions les plus récentes de la franchise, bien que les plus nostalgiques pourront toujours opter pour les commandes traditionnelles. L’un des atouts majeurs de cette collection réside dans l’intégration de plus de 150 trophées, faisant référence à des moments marquants de la série, un clin d’œil aux fans de la première heure.

Autre élément notable, le mode photo, très apprécié lors de la sortie de Tomb Raider I-III Remastered, fait son retour, permettant aux joueurs de capturer et partager leurs instants préférés ainsi que la beauté des environnements restaurés avec la communauté. Ce mode est une invitation à immortaliser les paysages réimaginés avec un regard nouveau, tout en évoquant les souvenirs d’antan.

Les trois opus inclus dans cette édition — Tomb Raider : The Last Revelation, Tomb Raider : Chronicles et Tomb Raider : The Angel of Darkness —, bien qu’ils n’aient jamais été désignés comme des suites numérotées, font partie intégrante de l’univers emblématique de Lara Croft. Ces remasters, réalisés par les équipes de Crystal Dynamics et Eidos, sont les dignes successeurs du travail effectué sur la précédente réédition des trois premiers volets de la saga.

L’actualité autour de Lara Croft semble plus vivante que jamais. Alors que la série animée Tomb Raider : The Legend of Lara Croft vient de faire ses premiers pas sur Netflix, l’actrice Phoebe Waller-Bridge, connue pour son rôle dans le dernier opus de la saga Indiana Jones, est actuellement en pleine préparation d’une série en prise de vues réelles dédiée à la célèbre héroïne, pour le compte de Prime Video.

En somme, cette nouvelle édition de Tomb Raider IV-VI Remastered s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les aficionados de la série culte et les passionnés de jeux vidéo. Une invitation à redécouvrir, dans un écrin modernisé, l’une des héroïnes les plus iconiques du monde vidéoludique.