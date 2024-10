Apple : un casque Vision en 2025 pour 2000 dollars?

Partager Facebook

La firme de Cupertino, symbole incontesté d’innovation technologique, ne semble pas prête à se retirer du marché de la réalité mixte, malgré l’accueil mitigé réservé à son casque Vision Pro.

Selon un rapport récent de Mark Gurman, journaliste bien informé de Bloomberg, le géant Apple serait en pleine préparation d’une nouvelle version plus accessible de son casque Vision, qui pourrait voir le jour dès l’année prochaine. Cette initiative témoigne de la volonté d’Apple d’élargir son offre dans les domaines de la réalité augmentée et virtuelle, tout en explorant des pistes novatrices pour conquérir le marché en pleine expansion de la maison connectée.

Selon les informations divulguées, ce nouveau casque, dont le lancement pourrait intervenir en 2024, serait proposé à un tarif avoisinant les 2000 dollars. Bien que ce prix reste élevé, il constituerait une réduction significative par rapport aux 3500 dollars demandés pour le Vision Pro. Pour atteindre ce seuil de prix plus compétitif, Apple envisagerait de faire plusieurs concessions : l’utilisation de matériaux moins coûteux, l’intégration d’un processeur moins puissant et la suppression de la fonctionnalité EyeSight, cette technologie qui permet d’afficher les yeux de l’utilisateur à l’extérieur du casque. Cette stratégie viserait à démocratiser l’accès à la réalité mixte en rendant les innovations d’Apple plus accessibles à un public élargi.

Les projets d’Apple dans ce secteur ne se limitent pas à un simple ajustement de prix. Le rapport de Gurman esquisse une feuille de route ambitieuse pour les années à venir. En 2026, une deuxième génération du Vision Pro pourrait voir le jour, marquant une nouvelle étape dans l’évolution de la gamme. En 2027, l’entreprise pourrait introduire des lunettes intelligentes, comparables aux Ray-Ban Stories de Meta, et des AirPods équipés de caméras, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l’interaction avec la technologie.

Loin de se cantonner à la réalité mixte, Apple semble également nourrir de grandes ambitions pour la maison connectée, un domaine où la société n’a pas encore réussi à s’imposer avec la même dominance que dans d’autres secteurs. Deux projets phares sont actuellement en développement : un écran de type iPad à un prix plus abordable, destiné à être installé dans plusieurs pièces du foyer pour faciliter la gestion des appels FaceTime, la consultation de contenu multimédia et l’utilisation d’applications variées ; ainsi qu’un dispositif de table doté d’un bras robotique, dont le prix pourrait avoisiner les 1000 dollars. Ces initiatives traduisent la volonté d’Apple de réinventer l’approche de la maison connectée en proposant des solutions à la fois intégrées et polyvalentes.

En somme, la stratégie d’Apple dans les domaines de la réalité mixte et de la maison intelligente semble se déployer sur deux axes principaux : d’une part, la démocratisation de ses technologies immersives, avec pour objectif d’en accélérer l’adoption auprès d’un public plus large ; d’autre part, l’offre de solutions innovantes et multifonctionnelles pour le domicile connecté. Si ces projets aboutissent, ils pourraient marquer un tournant décisif dans la trajectoire de l’entreprise et redéfinir notre relation avec la technologie au quotidien.

Reste à savoir comment le marché accueillera ces produits. Face à une concurrence de plus en plus agressive dans ces secteurs en pleine ébullition, Apple saura-t-elle imposer sa vision et se positionner en leader incontournable ? Seul l’avenir nous le dira, mais une chose est certaine : la firme de Cupertino n’a pas dit son dernier mot.