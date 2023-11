REMNANT II date son premier DLC « THE AWAKENED KING »

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

le premier DLC premium de REMNANT II, sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 14 novembre au prix de 9,75 €. Il s’agit du premier des trois DLC précédemment annoncés dans le cadre du Pack DLC pour REMNANT II. Les fans pourront acheter ce pack au prix de 24,50 € dès le 14 novembre afin d’obtenir « The Awakened King » et ensuite avoir accès aux deux DLC supplémentaires à leur sortie dans le courant de l’année prochaine. Ceux qui ont acheté l’Ultimate Edition de REMNANT II auront accès au DLC sans frais supplémentaires.

Dans ce nouveau DLC de REMNANT II, le seul vrai roi s’est réveillé et ne demande qu’à faire couler le sang. Corrompu par la Racine pendant son sommeil, le roi fou voit la trahison à chaque instant et est en train de se venger. Depuis l’arrivée de son château dans une ville côtière de Dran, les marées sont en colère et le temps est chaotique, faisant remonter des profondeurs toutes sortes de créatures et laissant de nombreux mystères dans leur sillage. Dans un tout nouveau scénario, les survivants doivent découvrir les secrets du seul vrai roi en explorant une nouvelle zone mystérieuse du monde de Losomn. Dans ce nouvel endroit étrange, les survivants traverseront de nouveaux donjons, acquerront de puissants équipements, rencontreront des alliés inattendus et affronteront de nouvelles menaces dans leur aventure pour atteindre l’Unique Véritable Roi et le vaincre une bonne fois pour toutes.

Découvrez ci-dessous la liste détaillée des nouveautés de The Awakened King :

Un nouveau scénario, de nouveaux donjons et de nouvelles zones dans le monde de Losomn : Plongez dans les terres de Losomn et découvrez un tout nouveau scénario sur le seul vrai roi, dont l’esprit a été empoisonné par la racine et qui cherche à se venger de ceux qui s’opposent à lui.

Plongez dans les terres de Losomn et découvrez un tout nouveau scénario sur le seul vrai roi, dont l’esprit a été empoisonné par la racine et qui cherche à se venger de ceux qui s’opposent à lui. Nouvel archétype – Le Ritualiste : Exploitant les effets de statut pour punir les ennemis, ce nouvel Archétype est un maître de la douleur et de la souffrance. Plus de détails sur l’Archétype seront révélés à l’approche du lancement du DLC.

Exploitant les effets de statut pour punir les ennemis, ce nouvel Archétype est un maître de la douleur et de la souffrance. Plus de détails sur l’Archétype seront révélés à l’approche du lancement du DLC. De nombreux objets et des armes puissantes qui renforcent le gameplay : Équipez votre personnage pour survivre à cette version plus mortelle du monde de Losomn en choisissant parmi une multitude de nouvelles armes et de modifications, ainsi que de nouveaux objets, tels que des amulettes et des anneaux.

Équipez votre personnage pour survivre à cette version plus mortelle du monde de Losomn en choisissant parmi une multitude de nouvelles armes et de modifications, ainsi que de nouveaux objets, tels que des amulettes et des anneaux. De nouveaux boss, personnages et créatures redoutables à rencontrer : De mystérieuses menaces et des survivants, d’origine inconnue, émergent des profondeurs de l’océan et parcourent les rues, apportant de nouveaux défis à tous les joueurs.

REMNANT II est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S avec une classification ESRB de « M » pour Mature.