Encore plus de puzzles à résoudre, de nouvelles mécaniques innovantes, un scénario toujours plus riche et généreux, des tonnes de secrets à débusquer dans l’univers le plus vaste et étrange jamais créé par la Croteam : The Talos Principle 2 repousse une fois encore les limites du puzzle game philosophique, avec un titre qui catapulte les forces de l’original vers un nirvana ludique encore jamais exploré, cette fois grâce à la puissance de l’Unreal Engine 5.

The Talos Principle 2 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series S|X