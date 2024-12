Repoussez les démons en tant que Ronin dans Fortnite Battle Royale Chapitre 6 – Saison 1

Partager Facebook

C’est le début du chapitre 6 de Fortnite Battle Royale ! Dans cette nouvelle saison inspirée de la culture, du divertissement et des environnements japonais, les démons sèment le chaos avec leurs masques de pouvoir chaotique dans les recoins les plus sombres de l’île. Utilisez des esprits pour revitaliser les sanctuaires, parcourez le pays avec le véhicule Void Burn et de nouvelles fonctionnalités de mouvement, tuez des démons en tant que ronin (ou débloquez Godzilla du Monsterverse de Legendary à la mi-saison grâce au tout nouveau Passe de Combat) et bien plus encore dans Fortnite Battle Royale Chapitre 6 – Saison 1 : 鬼 Chasseurs de démons !