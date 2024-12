DS AUTOMOBILES RÉVÈLE LE NOM ET L’AMBIANCE INTÉRIEURE DE SA PROCHAINE CRÉATION

Partager Facebook

Quelques semaines avant de présenter son prochain modèle majeur, DS Automobiles dévoile une nouvelle philosophie d’appellation.

Cette approche lie les noms de la gamme existante et ceux des futurs modèles de la Marque, tout en conservant des chiffres et en adoptant une logique plus audacieuse avec « N° » (numéro). Cette stratégie est associée à une présence de marque toujours plus affirmée, avec un emblème toujours visible à l’avant et la signature DS Automobiles apposée à l’arrière du véhicule, en toutes lettres.

L’introduction de la convention de dénomination « N° » lance une nouvelle génération de modèles pour DS Automobiles, démontrant une évolution significative.

« N° » est un clin d’œil à la langue française, car il représente la façon usuelle d’écrire « numéro » en français, incarnant l’élégance et l’intemporalité qui dépasse les langues. Il signifie l’aube d’une nouvelle ère. Le « ° » est quant à lui dessiné comme une pointe de diamant, symbole d’élégance et de savoir-faire.

La future gamme de DS Automobiles suivra cette nouvelle logique d’appellation. Le chiffre correspondra aux dimensions et au segment du modèle.

DS N°8 : le futur fleuron de la gamme DS Automobiles

« 8 » est un chiffre inédit pour DS Automobiles. Sa forme proche du signe infini est associée à l’équilibre et à la sérénité, qui se conjuguent pour former un ensemble harmonieux.

Afin de préserver l’identité de la Marque, l’arrière du véhicule arborera l’inscription « N°8 » complétée de « DS AUTOMOBILES ». Ce marquage distinct assure une séparation claire entre la Marque et le modèle, tout en marquant une évolution vers le futur électrique.

L’habitacle de DS N°8 incarne un nouvel art du voyage à la française

En attendant de découvrir en détail l’intérieur de DS N°8, DS Automobiles dévoile les contours de sa planche de bord. La pureté de son dessin inspiré du nautisme allie parfaitement un haut niveau de technologie et de savoir-faire. Cette alchimie témoigne de l’expertise des designers de DS Automobiles dans la mise en œuvre de la matière. Les décors qui se déploient dans les portières enveloppent les occupants et intègrent de manière inédite la sonorisation et l’éclairage. La mise en scène spectaculaire de la lumière valorise le dessin aérien de la planche de bord. Celle-ci apparaît comme suspendue et invite à la sérénité.