Réseaux sociaux : Instagram, TikTok, Snapchat et YouTube épinglés pour leurs failles de sécurité concernant les adolescents

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Une enquête indépendante remet en cause l’efficacité des protections destinées aux jeunes utilisateurs sur les principales plateformes sociales. Les chercheurs dénoncent des mécanismes de sécurité encore trop faciles à contourner, alors que la pression politique s’intensifie partout dans le monde.

Les principaux réseaux sociaux affirment depuis plusieurs années renforcer leurs dispositifs de protection afin de mieux sécuriser les comptes des adolescents. Entre contrôles parentaux, restrictions de contact, limitations des contenus sensibles et paramètres de confidentialité renforcés, les plateformes multiplient les annonces pour rassurer les familles. Pourtant, une récente étude universitaire vient sérieusement ébranler cette promesse de sécurité. Selon ses auteurs, une grande partie des mécanismes censés protéger les mineurs présentent encore d’importantes failles, permettant parfois à des adultes d’entrer facilement en contact avec de jeunes utilisateurs.

Une étude indépendante pointe les limites des protections des réseaux sociaux

Des chercheurs de la New York University et de Northeastern University ont analysé en profondeur les dispositifs de sécurité proposés par Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube. Publiée par Heat Initiative en collaboration avec le Cybersafety Research Center, cette étude s’est penchée sur 86 fonctionnalités destinées à protéger les mineurs.

Le verdict est particulièrement sévère. Les chercheurs estiment que chacune des plateformes évaluées présente un taux d’échec d’au moins 50 % concernant les outils de protection des adolescents.

Les fonctionnalités étudiées couvrent des aspects essentiels de la sécurité numérique, notamment la limitation des contacts entre adultes et mineurs, le filtrage des contenus jugés sensibles, les paramètres de confidentialité automatiques ou encore les restrictions appliquées aux comptes des plus jeunes utilisateurs.

Si ces mesures apparaissent rassurantes sur le papier, leur efficacité réelle s’avère, selon les chercheurs, largement insuffisante.

Des scénarios de test inspirés d’une utilisation réelle

Afin d’obtenir des résultats représentatifs, les chercheurs ont conçu plusieurs profils fictifs simulant différents comportements d’utilisateurs.

Des comptes représentant des enfants de différents âges ont été créés, ainsi que plusieurs profils adultes. Trois scénarios distincts ont ensuite été reproduits.

Le premier simulait une utilisation classique d’un réseau social par un adolescent.

Le deuxième consistait à vérifier si un mineur pouvait contourner les restrictions mises en place par la plateforme.

Enfin, le troisième scénario reproduisait le comportement d’un adulte malveillant tentant d’identifier puis de contacter un compte appartenant à un adolescent.

Pour les auteurs de l’étude, une fonctionnalité était considérée comme défaillante lorsqu’elle était difficile à localiser dans les paramètres de confidentialité, lorsqu’elle ne remplissait pas le rôle annoncé ou lorsqu’elle était totalement absente malgré les engagements de la plateforme.

Cette méthodologie vise à mesurer non seulement l’existence des protections, mais également leur accessibilité et leur efficacité dans des situations concrètes.

Snapchat, Instagram et TikTok particulièrement pointés du doigt

Plusieurs résultats apparaissent particulièrement préoccupants.

Sur Snapchat, les chercheurs indiquent qu’un compte adulte pouvait rechercher un profil appartenant à un enfant, le retrouver puis entrer directement en contact avec lui, sans qu’aucune restriction significative ne bloque cette interaction.

Du côté d’Instagram, l’étude révèle qu’un compte adolescent a pu envoyer un message privé à un adulte qu’il ne suivait pas, sans qu’aucun avertissement particulier ne soit affiché.

Concernant TikTok, les chercheurs rapportent que certains comptes adolescents se voyaient proposer des suggestions de recherche liées à des troubles alimentaires, notamment l’anorexie, malgré les dispositifs censés limiter l’exposition des plus jeunes à ce type de contenus sensibles.

Selon les auteurs, ces exemples illustrent des insuffisances importantes dans les mécanismes de protection actuellement déployés.

Les plateformes contestent les conclusions de l’étude

Face à ces accusations, les entreprises concernées réfutent une partie des résultats.

Des représentants de Snap, Meta et YouTube ont contesté les conclusions auprès du New York Times. Le quotidien américain précise toutefois avoir reproduit plusieurs des scénarios décrits dans l’étude, obtenant des résultats similaires.

Meta rappelle notamment que ses Comptes Adolescents intègrent des protections automatiques destinées à réduire les contacts non sollicités, limiter l’exposition aux contenus sensibles et restreindre l’utilisation nocturne d’Instagram.

Les chercheurs estiment cependant que ces dispositifs restent encore insuffisants face aux usages réels observés sur les plateformes.

Une pression réglementaire de plus en plus forte

Cette étude intervient dans un contexte particulièrement tendu pour les géants des réseaux sociaux.

Aux États-Unis, plusieurs districts scolaires, associations et particuliers ont déjà engagé des procédures judiciaires contre certaines plateformes, les accusant de contribuer à la dégradation de la santé mentale des jeunes utilisateurs.

Parallèlement, plusieurs gouvernements renforcent progressivement leur arsenal réglementaire afin de mieux protéger les mineurs en ligne.

L’Australie figure parmi les pays les plus offensifs sur le sujet. Les autorités ont récemment durci leur législation en augmentant fortement les sanctions financières encourues par les entreprises qui ne respecteraient pas les nouvelles règles encadrant l’accès des enfants aux réseaux sociaux.

Au-delà des aspects purement techniques, la protection des mineurs sur Internet devient désormais un véritable enjeu politique et sociétal, susceptible d’entraîner de nouvelles obligations pour l’ensemble des acteurs du numérique.

Si les plateformes multiplient les annonces autour de leurs outils de sécurité, cette étude rappelle que leur efficacité reste encore largement perfectible. À mesure que les exigences des régulateurs se renforcent et que les attentes des familles grandissent, les réseaux sociaux devront démontrer que leurs mécanismes de protection vont bien au-delà des simples promesses marketing.