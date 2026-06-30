Avis – Sony Xperia 1 VIII : un excellent photophone qui accumule malheureusement les compromis

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Avec son écran OLED 120 Hz, son Snapdragon 8 Elite Gen 5, sa prise jack et son lecteur microSD, le Sony Xperia 1 VIII mise sur une approche unique du smartphone premium. Malgré une qualité photo remarquable, plusieurs défauts l’empêchent de rivaliser avec les meilleurs Android de 2026.

Depuis plusieurs générations, Sony occupe une place à part sur le marché des smartphones haut de gamme. Là où la majorité des constructeurs misent sur l’intelligence artificielle, les écrans toujours plus lumineux ou les modules photo dopés au traitement logiciel, le fabricant japonais poursuit sa propre philosophie. Le Sony Xperia 1 VIII en est une nouvelle illustration : un smartphone pensé pour les passionnés de photographie, les créateurs de contenu et les utilisateurs les plus exigeants, tout en conservant des caractéristiques devenues quasiment uniques sur le marché, comme une prise jack 3,5 mm, un lecteur de cartes microSD ou encore un déclencheur photo physique.

Sur le papier, cette approche a de quoi séduire. Pourtant, après plusieurs semaines d’utilisation, le constat apparaît bien plus nuancé. Derrière ses qualités indéniables se cachent de nombreux compromis qui rendent ce fleuron beaucoup plus difficile à recommander face à une concurrence toujours plus agressive.

Un design élégant mais une qualité de fabrication en demi-teinte

Au premier regard, le Sony Xperia 1 VIII impressionne immédiatement. Dans sa finition Garnet Red, le smartphone affiche un design minimaliste particulièrement réussi. Son bloc photo rectangulaire parfaitement intégré, ses lignes anguleuses et son dos en verre mat lui confèrent une identité visuelle sobre et premium qui rappelle les productions les plus raffinées du constructeur.

Malheureusement, cette excellente première impression s’estompe rapidement dès que l’on prend l’appareil en main.

Plusieurs détails de fabrication laissent apparaître un manque de finition inattendu pour un smartphone vendu à ce niveau de prix. Un léger espace est notamment visible entre la coque arrière et le châssis métallique, favorisant l’accumulation de poussière au fil du temps. La texture très rugueuse du verre arrière améliore certes l’adhérence, mais se révèle également beaucoup moins agréable au toucher que celle des précédents Xperia.

À cela s’ajoutent les arêtes particulièrement marquées du bloc photo, qui peuvent rapidement devenir inconfortables lors d’une utilisation prolongée. Certains éléments extérieurs, comme le tiroir SIM ou le cache de l’antenne, présentent également une teinte légèrement différente de celle du cadre en aluminium, ce qui nuit à l’impression générale de qualité.

Des fonctionnalités devenues rares qui séduiront les passionnés

Là où Sony continue néanmoins de se distinguer, c’est dans le maintien de plusieurs équipements quasiment disparus chez les autres fabricants.

Le port audio Jack 3,5 mm reste présent, permettant de connecter un casque filaire sans adaptateur. À l’heure où les écouteurs filaires connaissent un regain de popularité, cette caractéristique constitue un véritable avantage.

Le constructeur conserve également un lecteur microSD intégré au tiroir SIM afin d’étendre facilement la capacité de stockage, une fonction devenue exceptionnelle sur le segment premium.

Autre particularité : Sony reste fidèle à son lecteur d’empreintes latéral plutôt qu’à un capteur sous l’écran. Son fonctionnement progresse par rapport aux générations précédentes, même si quelques déclenchements involontaires subsistent.

Enfin, le bouton physique dédié à la photographie, permettant une mise au point à mi-course comme sur un véritable appareil photo, demeure un plaisir pour les amateurs de prise de vue.

Un écran OLED toujours aussi agréable malgré quelques imperfections

Le Xperia 1 VIII embarque une dalle OLED LTPO Full HD+ de 6,5 pouces compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sur le plan de la qualité d’image, Sony reste fidèle à sa réputation. Les couleurs apparaissent naturelles, profondes et chaleureuses, loin des traitements très saturés adoptés par certains concurrents. Les amateurs de cinéma apprécieront particulièrement le Creator Mode, qui privilégie une restitution fidèle aux standards des studios de production.

La luminosité demeure parfaitement maîtrisée et les contenus HDR bénéficient d’une excellente dynamique.

Quelques défauts viennent cependant ternir l’expérience. Certaines animations de l’interface manquent ponctuellement de fluidité malgré la présence de la technologie LTPO, tandis que les blancs prennent parfois une légère dominante verdâtre lorsqu’on observe l’écran avec un angle prononcé.

Sony conserve également son choix d’intégrer la caméra frontale dans la bordure supérieure plutôt que dans un poinçon. Une décision qui permet de profiter d’un affichage totalement dépourvu d’encoche, au prix de bordures légèrement plus épaisses.

Une expérience photo authentique… freinée par une application perfectible

L’un des principaux arguments du Xperia reste naturellement sa photographie.

Cette nouvelle génération adopte un triple module arrière de 48 mégapixels, abandonnant le célèbre zoom optique variable des précédents modèles au profit d’un téléobjectif classique reposant sur un capteur de plus haute définition.

Cette évolution facilite notamment la macrophotographie grâce au recadrage numérique intelligent, sans nécessiter les manipulations parfois complexes des anciens Xperia.

Sony enrichit également son application avec plusieurs assistants basés sur l’intelligence artificielle afin d’accompagner les photographes moins expérimentés.

Malheureusement, c’est précisément ici que le smartphone montre ses principales limites.

L’application photo souffre régulièrement de ralentissements, de délais lors du changement d’objectif et de quelques blocages de l’interface. Certaines commandes nécessitent plusieurs pressions avant d’être prises en compte, ce qui devient rapidement frustrant lorsque l’on souhaite capturer une scène spontanée.

Ces imperfections logicielles contrastent fortement avec l’excellente qualité des images produites.

Car une fois la photographie capturée, le résultat impressionne.

Le Xperia 1 VIII propose probablement l’un des rendus les plus naturels du marché. Les couleurs restent fidèles à la réalité, les textures conservent énormément de détails et les ombres sont parfaitement maîtrisées sans excès de traitement logiciel.

Contrairement à de nombreux concurrents, Sony limite volontairement le recours à la photographie computationnelle. Les hautes lumières sont particulièrement bien contrôlées, permettant de préserver les couleurs même dans les scènes fortement éclairées.

Le mode Nuit poursuit cette philosophie en privilégiant une restitution réaliste plutôt qu’une surexposition artificielle.

Le zoom numérique reste exploitable jusqu’à environ 10x, même si la qualité décline logiquement au-delà.

Les vidéastes apprécieront également la qualité finale des enregistrements vidéo, malgré une prévisualisation parfois saccadée durant la capture.

Des performances solides mais pas irréprochables

Sous le capot, le Xperia 1 VIII embarque la plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 5, épaulée par 12 ou 16 Go de mémoire vive.

Les performances sont largement suffisantes pour exécuter les applications les plus gourmandes ou les jeux mobiles récents.

Néanmoins, lors de longues sessions de jeu, le smartphone chauffe relativement rapidement et montre des signes de limitation thermique plus marqués que certains concurrents comme le Samsung Galaxy S26 Ultra ou l’Oppo Find X9 Ultra.

Pour un usage quotidien, ces limites restent toutefois peu perceptibles.

Une interface Android épurée… mais vieillissante

Sony continue de proposer une version très proche d’Android 16.

Cette interface minimaliste présente plusieurs avantages : très peu d’applications préinstallées, une excellente lisibilité et une expérience particulièrement fluide.

En revanche, elle manque aujourd’hui d’innovations face aux surcouches concurrentes.

L’intégration de l’intelligence artificielle reste volontairement discrète. Ce choix séduira les utilisateurs souhaitant un smartphone dépourvu de fonctions IA omniprésentes, même si certains regretteront l’absence de nouveautés plus ambitieuses.

Une autonomie en recul

L’autonomie constitue probablement la plus grande déception de cette génération.

Malgré une batterie de 5 000 mAh, une dalle Full HD et la technologie LTPO, le Xperia 1 VIII n’atteint plus les excellentes performances de son prédécesseur.

Là où le Xperia 1 VI pouvait facilement dépasser deux journées d’utilisation, cette nouvelle version termine généralement une journée avec environ 40 % de batterie restante, parfois moins.

La consommation en veille apparaît également étonnamment élevée.

La recharge filaire de 30 W permet de récupérer environ 50 % d’autonomie en une trentaine de minutes, mais exige près de 85 minutes pour atteindre 100 %, un résultat désormais en retrait face aux standards du segment premium.

Verdict : un smartphone atypique qui manque de maturité

Le Sony Xperia 1 VIII conserve tout ce qui fait le charme de la gamme Xperia : une excellente qualité photographique, un rendu vidéo très naturel, un écran particulièrement fidèle, une prise Jack, un lecteur microSD et une approche résolument tournée vers les créateurs de contenu.

Malheureusement, ces qualités ne suffisent plus à masquer ses nombreuses faiblesses.

Une finition parfois décevante, une application photo instable, une autonomie en nette régression et une interface qui accuse le poids des années rendent ce smartphone difficile à recommander face aux références actuelles du marché.

Les utilisateurs recherchant un photophone polyvalent trouveront aujourd’hui des alternatives plus convaincantes avec des modèles comme l’Oppo Find X9 Ultra ou encore le Samsung Galaxy S26 Ultra, qui offrent des prestations plus homogènes pour un investissement certes légèrement supérieur, mais largement justifié.

Le Sony Xperia 1 VIII reste ainsi un smartphone profondément attachant, fidèle à l’ADN de Sony, mais dont les nombreux compromis empêchent malheureusement de rivaliser pleinement avec les meilleurs smartphones Android de 2026. A partir de CHF 1175,., constaté ce jour sur le web.