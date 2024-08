Résumés d’articles d’actualités alimentés par l’IA: Polymarket s’associe à Perplexity

Partager Facebook

Polymarket, une plateforme spécialisée dans les marchés de prédiction permettant de spéculer sur des événements du monde réel, a récemment scellé un partenariat stratégique avec Perplexity, un moteur de recherche basé sur l’intelligence artificielle.

Cette collaboration a pour but d’intégrer directement sur Polymarket des résumés d’actualités générés par l’IA, offrant ainsi aux utilisateurs un accès instantané à des informations contextuelles essentielles pour chaque événement sur lequel ils souhaitent parier. Grâce à cette intégration, les utilisateurs de Polymarket pourront désormais consulter un condensé des nouvelles en rapport avec chaque événement, basé sur les résultats de recherche fournis par Perplexity. Cette fonctionnalité sera automatiquement activée lors de la sélection d’un événement spécifique, avec en prime une barre de recherche permettant de poser des questions supplémentaires pour approfondir la compréhension du sujet.

Dans le cadre de ce rapprochement, Polymarket mettra en place une colonne dédiée utilisant la fonctionnalité Pages de Perplexity, qui sera visible sur la page Discover de ce dernier. Cette initiative vise à élargir la visibilité du contenu de Polymarket, tout en enrichissant la section Discover de Perplexity avec du contenu tiers. De plus, l’accord inclut l’exploitation de certaines données issues de Polymarket par Perplexity, dans le but de générer des visualisations intégrées dans ses réponses, telles que les tendances électorales, grâce à l’utilisation de Tako, une autre plateforme alimentée par l’intelligence artificielle.

Shayne Coplan, fondateur et directeur général de Polymarket, a souligné l’importance de ce partenariat dans un courriel adressé à TechCrunch, affirmant que « Polymarket est devenu une référence incontournable pour ceux qui cherchent à accéder à des informations fiables et de haute qualité dans un univers numérique de plus en plus saturé. » Il considère Perplexity comme une entreprise partageant une mission similaire, rendant ainsi ce partenariat tout à fait naturel. Pour Perplexity, cette alliance représente une occasion unique de diversifier ses sources de revenus, Polymarket devenant un client de son API, avec des revenus générés à chaque consultation d’événements par les utilisateurs via des appels API.

Dmitry Shevelenko, directeur commercial de Perplexity, a précisé que bien que l’entreprise soit principalement orientée vers les consommateurs et les professionnels du savoir en entreprise, l’API de Perplexity attire un nombre croissant de développeurs. Il a ajouté que « l’activité API n’est pas notre priorité, car nous sommes d’abord une entreprise axée sur les consommateurs. Cependant, l’utilisation de l’API est en pleine expansion, avec plus de 25 000 développeurs exploitant notre API, ce qui témoigne de notre offre unique puisant ses réponses à travers diverses sources en ligne. »

Par ailleurs, Shevelenko a également indiqué que l’API est actuellement perçue davantage comme un vecteur de notoriété pour la marque plutôt qu’un objectif commercial en soi. Il a mentionné que, outre les entreprises, plusieurs éditeurs utilisent l’API de Perplexity pour offrir à leurs utilisateurs la possibilité de rechercher des articles sur leurs plateformes. D’autres cas d’utilisation comprennent des banques, qui recourent à cette technologie pour effectuer des processus de connaissance client (KYC), ainsi que divers outils de marketing et services financiers.