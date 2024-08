Google: les Pixel 9 débarquent!

Partager Facebook

Dans le sillage des Pixel 8 et 8 Pro, unanimement salués pour leur excellence photographique et leur exploitation poussée de l’intelligence artificielle, Google revient sur le devant de la scène en dévoilant les Pixel 9, déclinés en trois versions distinctes. Plus que jamais, ces nouveaux modèles s’appuient sur la puissance de l’IA pour repousser les limites du possible.

Comment perfectionner une formule qui a déjà rencontré son public ? Google, avec sa maîtrise de l’intelligence artificielle et son expertise en photographie algorithmique, s’est forgé une solide réputation. Ce chemin vers le succès n’a pourtant pas été tracé d’emblée, mais l’année dernière, avec les Pixel 8, le géant de la Silicon Valley a affirmé son statut d’acteur majeur sur le marché des smartphones. Bien que les ventes n’atteignent pas encore les sommets de Samsung ou Apple, les Pixel ont réussi à inquiéter leurs concurrents grâce à une proposition innovante qui a suscité l’intérêt.

Les Pixel 8 avaient introduit l’IA générative dans une multitude d’usages, allant de la gestion quotidienne des tâches à la retouche photo avancée. Ce mardi, Google a présenté les Pixel 9, qui reprennent les bases solides de leurs prédécesseurs tout en apportant quelques ajustements tant sur le plan du design que des fonctionnalités. La gamme s’élargit cette année avec, entre autres, l’arrivée tant attendue en France du Pixel 9 Pro Fold, un modèle pliant. Elle s’enrichit également d’un nouveau venu, le Pixel 9, accompagné de deux déclinaisons haut de gamme : le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL, respectivement dotés d’écrans Oled HDR de 6,3 pouces et 6,8 pouces (ce dernier offrant 0,1 pouce de plus que le Pixel 8 Pro). Ces appareils, tous munis d’un dos en verre mat et d’un cadre en aluminium poli à 100 % recyclé, se distinguent par leurs bords désormais plus droits et leur certification IP68, gage de résistance à la poussière et à l’eau.

Les deux versions Pro ne diffèrent entre elles que par leur taille. Pour le reste, Google propose une expérience homogène, notamment en matière de photographie. Le dos de ces appareils arbore une bande horizontale redessinée, accueillant un triple capteur : un objectif principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 48 Mpx à 123° avec mise au point macro, et un téléobjectif 5x de 48 Mpx capable d’un zoom haute résolution jusqu’à 30x. La vidéo n’est pas en reste, avec la possibilité de filmer en 8K, tandis que la fonction « Video Boost » et le « Zoom high Res » promettent une qualité d’image supérieure.

À l’avant, une caméra selfie de 42 Mpx équipe les Pixel 9 Pro, offrant des fonctionnalités avancées pour les prises de vue en basse lumière, l’autofocus, ainsi qu’un ultra grand-angle de 103° idéal pour les photos de groupe.

Sous le capot, les Pixel 9 sont propulsés par le processeur Google Tensor G4, qui se veut à la fois plus performant et économe en énergie, tout en offrant des capacités accrues en matière d’intelligence artificielle. Les deux versions Pro bénéficient de 16 Go de RAM et fonctionnent sous Android 14, intégrant pour la première fois la fonction d’urgence SOS, bien que celle-ci soit initialement réservée aux États-Unis.

Le Pixel 9, quant à lui, se veut l’essence même du savoir-faire de Google. Bien qu’il partage la taille d’écran de 6,3 pouces du Pixel 9 Pro, il se distingue par une proposition photographique et une utilisation de l’IA plus modestes. Son design, revisité avec des bords plus plats évoquant l’iPhone 15, reste élégant. Doté d’un écran « Actua » plus lumineux que celui du Pixel 8, il se limite néanmoins à un taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hz, contre 1 à 120 Hz pour les modèles Pro.

Au niveau de l’appareil photo, le Pixel 9 se contente de deux capteurs arrière : un grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 48 Mpx à 123°, accompagnés d’une stabilisation optique de l’image et d’un autofocus laser. En revanche, il fait l’impasse sur le téléobjectif, réservé aux modèles haut de gamme, mais propose un zoom haute résolution jusqu’à 8x sur le capteur principal. En façade, une caméra selfie de 10,5 Mpx avec un ultra grand-angle de 95° complète l’offre, tandis que la vidéo atteint jusqu’à la 4K/60 fps.

Bien que le Pixel 9 soit doté de seulement 12 Go de RAM, cette capacité est suffisante pour assurer une expérience fluide et tirer pleinement parti des fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. Google promet une autonomie d’une journée, avec la possibilité de récupérer 55 % de batterie en 30 minutes grâce à un chargeur de 45 W (vendu séparément). Le Pixel 9 dispose également de la recharge sans fil et du partage de batterie.

Comme l’année précédente, Gemini, anciennement Bard, est intégré à tous les appareils pour assister l’utilisateur dans la rédaction de messages, la transcription d’enregistrements audio, la traduction, ou encore le filtrage des appels indésirables. Les fonctionnalités avancées de Gemini sont accessibles grâce à un an d’abonnement offert à Google One AI Premium, permettant notamment d’améliorer les interactions dans Gmail et Docs.

Les nouvelles fonctionnalités anti-spam et anti-arnaques bénéficient de l’IA pour vérifier l’authenticité des photos et fournir des informations contextuelles. Gemini Nano, quant à lui, propose des résumés plus précis et personnalisés de la météo, ainsi qu’une recherche approfondie dans les captures d’écran pour extraire des informations cruciales. La génération d’images par IA est également de la partie avec Pixel Studio. Côté photographie, les outils de retouche comme la gomme magique, la correction de flou ou encore la modification d’arrière-plan sont toujours présents, aux côtés des nouvelles options de génération par IA.

La fonctionnalité « M’ajouter », encore en phase de test sur les Pixel 9, permet de combiner deux clichés pour inclure le photographe dans une photo de groupe. Cette option s’ajoute à « Meilleure Prise », qui permet de sélectionner le meilleur visage de chaque participant sur une série de clichés.

Enfin, Google s’engage à fournir sept ans de mises à jour Android et de sécurité pour les Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Ces derniers seront proposés en plusieurs coloris : Noir Volcanique, Porcelaine, Vert Amande, Rose Pivoine pour le Pixel 9, et Noir Volcanique, Porcelaine, Vert Sauge, Quartz Rose pour les versions Pro. Ces dernières bénéficieront d’un an d’abonnement gratuit à Google One AI Premium, incluant Gemini Advanced et 2 To de stockage en cloud. Les Pixel 9 seront disponibles à partir de 899 euros pour la version 128 Go, tandis que les Pixel 9 Pro débuteront à 1099 euros pour la même capacité, et le Pixel 9 Pro XL à 1199 euros.

Les précommandes sont ouvertes sur Google.com et chez les revendeurs partenaires, avec une disponibilité prévue pour le 22 août.