Razer dévoile la quintescence des manettes mobiles avec la nouvelle gamme Kishi V3

Razer présente la nouvelle mouture de ses manettes taillées pour le jeu mobile : les Razer Kishi V3, Kishi V3 Pro et Kishi V3 Pro XL. Elles sont conçues pour les joueurs qui veulent retrouver les performances et le confort d’une manette de console partout où ils vont. Compatible avec les iPhone et les smartphones Android, les mini-tablettes et les tablettes ou encore les PC, la gamme Kishi V3 repousse les limites du jeu nomade.

Les Kishi V3 Pro et Kishi V3 Pro XL offrent une polyvalence hors pair, des retours haptiques immersifs grâce à Razer Sensa HD et une disposition des contrôles optimisée pour une expérience de jeu divine. Que ce soit pour streamer les nouveaux blockbusters AAA, enchaîner les parties compétitives ou explorer des mondes ouverts : la série Kishi V3 offre une expérience sans compromis.

Une compatibilité étendue, des retours haptiques HD et des commandes à la pointe

La Kishi V3 Pro profite d’un format équivalent aux manettes de console et se connecte facilement aux téléphones, mini-tablettes allant jusqu’à 8 pouces et PC via son port USB-C. Elle offre un confort, une précision et une réactivité dignes des meilleures manettes du marché. Voici ses caractéristiques :

Des joysticks TMR avec 2 capuchons de remplacement, pour une précision optimale et une personnalisation poussée.

avec 2 capuchons de remplacement, pour une précision optimale et une personnalisation poussée. Deux boutons dotés de clic de souris situés à l’arrière , ainsi que des gâchettes pour une prise en main « claw », taillés pour un gameplay nerveux.

, ainsi que taillés pour un gameplay nerveux. Des retours haptiques Razer Sensa HD pour une immersion totale grâce à des sensations tactiles de nouvelle génération.

pour une immersion totale grâce à des sensations tactiles de nouvelle génération. La possibilité de jouer sur PC en filaire ou à distance grâce à la fonctionnalité de Remote Play, disponible via Razer Nexus.

grâce à la fonctionnalité de Remote Play, disponible via Razer Nexus. Une compatibilité inégalée avec les appareils et les coques de protection grâce à une conception en pont extensible et un port USB-C.

et grâce à une conception en pont extensible et un port USB-C. Un port USB-C passthrough et un port jack 3,5 mm pour une utilisation continue.

La Kishi V3 Pro XL reprend les atouts de la version V3 Pro et va encore plus loin. Son format lui permet d’accueillir des tablettes allant jusqu’à 13 pouces, comme l’iPad Pro et l’iPad Air. Elle intègre les mêmes caractéristiques de pointe que la Kishi V3 Pro et sublime l’expérience de jeu mobile grâce à un écran plus large sans faire de compromis sur le confort, les sensations et les performances.

La Kishi V3 allie un design soigné et des fonctionnalités de pointe grâce à une ergonomie optimisée, des joysticks TMR dignes d’une manette de console, deux boutons dotés de clic de souris situés à l’arrière ainsi que des boutons et une croix directionnelle tactiles et silencieux : c’est l’accessoire idéal pour les joueurs en quête d’une expérience de jeu mobile optimale. Entre sa charge via son port USB-C passthrough, son port jack de 3,5 mm et sa compatibilité PC, la Kishi V3 est tout indiquée pour les nouvelles séries d’iPhone 15/16 et les smartphones Android : elle offre une excellente expérience de jeu nomade à un prix plus accessible.

Pour faire de ce lancement une vraie célébration pour les joueurs, les modèles Kishi V3 Pro et V3 incluront 3 mois d’abonnement gratuits à Apple Arcade, le service gaming par abonnement d’Apple qui permet de profiter de plus de 200 jeux fantastiques en accès illimité. Ce catalogue en constante évolution rassemble des titres primés, certains des jeux les plus appréciés de l’App Store et des nouveautés, sans publicités ni achats intégrés.

Fidèle à son format extra-large, la Kishi V3 Pro XL voit les choses en grand en incluant 6 mois d’abonnement gratuits à Apple Arcade pour les nouveaux abonnés comme pour les anciens abonnés éligibles.

Razer Kishi V3 Pro

$149.99 USD / 169,99 €

Razer Kishi V3 Pro XL

$199.99 USD / 229,99 €

Razer Razer Kishi V3

$99.99 USD / 109,99 €

Disponible sur Razer.com et chez les revendeurs agréés.