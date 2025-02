Retour sur les annonces faites lors du Capcom Spotlight

Partager Facebook

Plusieurs annonces ont été faites lors du Capcom Spotlight hier soir avec le lancement surprise de MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection : Arcade Classics sur Xbox One, la date de sortie de Capcom Fighting Collection 2 et l’arrivéée plus tard dans l’année du remaster du classique Onimusha 2 : Samurai’s Destiny

Onimusha : Way of the Sword Le producteur Akihito Kadowaki et le directeur Satoru Nihei se sont joints à l’émission pour présenter les derniers détails du nouveau volet de la série de jeux d’action et de combat au sabre. Le titre tant attendu se déroule dans le Japon féodal, au milieu des monuments historiques de Kyoto, dont le temple Kiyomizu-dera, et raconte l’histoire d’un nouveau protagoniste qui brandit le gantelet oni dans des affrontements sanglants avec les démoniaques Genma. Ce jeu d’action samouraï passionnant permet de ressentir une sensation authentique dans l’utilisation de l’épée tout en se frayant un chemin à travers les ennemis et récompense les choix stratégiques en absorbant leurs âmes dans le feu de l’action. Onimusha : Way of the Sword sortira en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.

Il a également été annoncé qu’un remaster d’Onimusha 2 : Samurai’s Destiny était en cours de développement. Ce classique de l’action a propulsé la franchise vers de nouveaux sommets lors de sa première sortie en 2002. Il est devenu le volet le plus vendu de la série et a été acclamé pour son gameplay flamboyant et son scénario aux multiples ramifications. Cette nouvelle version améliorée sera disponible en 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam.

Un remaster du jeu original, Onimusha : Warlords, est désormais disponible avec une réduction de prix dans les boutiques numériques.

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection : Arcade Classics disponible sur Xbox One !

Dans le Capcom Spotlight, la version numérique de la collection a été publiée à la surprise générale sur Xbox One. La collection est donc désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation4, PC via Steam et Xbox One.

Rejoignez les fans du monde entier et célébrez l’héritage de certains des titres les plus populaires de l’histoire des jeux de combat, notamment X-MEN vs. STREET FIGHTER, MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes et THE PUNISHER !

Capcom Fighting Collection 2 sortira le 16 mai !

La dernière collection des jeux de combat classiques de Capcom, sera disponible le 16 mai dans les boutiques numériques et peut être précommandée dès aujourd’hui ! La Capcom Fighting Collection 2 réunit des classiques comme Capcom vs SNK 2 : Mark of the Millennium 2001 et des favoris des fans comme Power Stone 2 dans un package détonant et est bourré de nouvelles fonctionnalités comme le jeu en ligne avec le netcode rollback et des mises à jour de qualité de vie pour les huit jeux !

En bonus de précommande, les joueurs recevront des versions réarrangées de « Soy Sauce for Geese » et de « Rival Schools Medley » de CAP-JAMS, qu’ils pourront écouter dans le musée du jeu !

Le Capcom Spotlight à été l’occasion pour la firme de revenir sur :

Okami + Kunitsu-Gami Bundle – Les fans qui attendent avec impatience la suite d’Okami devraient jeter un œil à ce bundle rempli de magnifiques mondes d’inspiration japonaise. Outre Okami HD, le pack comprend Kunitsu-Gami : Path of the Goddess, nommé aux Game Awards 2024 pour le meilleur jeu de simulation/stratégie, qui contient également des objets de collaboration spéciaux Okami !

Street Fighter 6 – La fougueuse Mai sème la terreur dans Street Fighter 6 à partir du 5 février sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC via Steam ! Mai est le troisième personnage de l’année 2 dans Street Fighter 6, avec M. Bison et Terry, et la future favorite des fans, Elena, viendra compléter la liste ! De plus, ce mois-ci, le nouveau « Say Hello to Mai ! Fighting Pass avec des objets liés à Mai et à la série Fatal Fury de SNK !

Capcom Cup 11 – L’apogée de l’eSport Street Fighter revient avec la Capcom Cup 11, qui fera sensation du 5 au 9 mars 2025, avec un premier prix d’un million de dollars ! Les billets pour l’événement qui se déroulera dans la célèbre Ryogoku Kokugikan-Sumo Arena de Tokyo, au Japon, sont disponibles dès maintenant, et ceux qui regardent l’événement depuis chez eux peuvent le suivre en direct sur YouTube et Twitch !