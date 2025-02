Monster Hunter Wilds prépare son lancement avec de nouvelles annonces

Partager Facebook

Monster Hunter Wilds est presque là ! Quelques semaines avant le lancement de l’action-RPG le 28 février, le producteur Ryozo Tsujimoto a présenté les dernières informations sur ce titre très attendu. Lors du showcase, une nouvelle bande-annonce a été montrée, dévoilant un nouveau lieu glacial, les falaises d’éclats de glace. Cette région enneigée et rocheuse est habitée par un monstre jamais vu auparavant, l’Hirabami. Ces Léviathans possèdent des membranes en forme de voile qui leur permettent de planer et de frapper depuis les airs avec leurs queues aiguisées comme des couteaux. La bande-annonce révèle également deux monstres récurrents préférés des fans : Nerscylla et Gore Magala !

Capcom organise ce mois-ci un deuxième test de la bêta ouverte de Monster Hunter Wilds, et Tsujimoto a réservé une autre surprise aux joueurs. Les chasseurs pourront défier Arkveld, le monstre principal du jeu, lors du retour de la bêta ! En plus de cette chance de chasser le « fantôme blanc », le test de la bêta ouverte 2 introduira le monstre récurrent Gypceros, la zone d’entraînement du camp de base et des fonctionnalités en ligne supplémentaires comme les lobbies privés et le mode solo en ligne.

Tout comme la bêta précédente, la bêta ouverte 2 comprend la création de personnages avec des données transférables, une mission scénarisée et des chasses en libre accès avec un multijoueur multiplateforme. Notez cependant que la bêta n’inclut pas les ajustements de performance et d’équilibrage récemment annoncés.

Le test de la bêta ouverte 2 de Monster Hunter Wilds se déroulera du vendredi 7 février à 04h00 CET au lundi 10 février à 03h59 CET et du vendredi 14 février à 04h00 CET au lundi 17 février à 03h59 CET.

Plusieurs fonctions spéciales ont également été présentées, comme le mode photo, les options de personnalisation et la prise en charge de la PlayStation 5 Pro. Les fonctions PS5 Pro Enhanced seront disponibles dès le lancement et intègrent des technologies de pointe telles que le ray tracing et la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), pour des graphismes encore plus réalistes.

Monster Hunter Wilds est disponible en précommande dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam sur PC. Une semaine après le lancement du jeu le 28 février, des quêtes événementielles à durée limitée seront introduites, permettant aux joueurs de recevoir des armures spéciales en récompense. D’autres mises à jour sont également prévues après le lancement. Plus de détails sur ces mises à jour et événements seront communiqués prochainement.

Les utilisateurs de Steam peuvent également se préparer au lancement avec l’outil de benchmarking de Monster Hunter Wilds. L’outil est disponible dès aujourd’hui et permet aux joueurs de mesurer les performances de leur PC avec le jeu.