Retour sur l’Indie World du 19-04-2023

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Parmi les nombreux temps forts de la présentation figurait la révélation de Blasphemous 2, accompagnée de la première bande-annonce du jeu ainsi que de l’annonce de sa sortie cet été. La présentation a également annoncé l’arrivée de Shadows Over Loathing, un RPG comique bourré de malfrats, de monstres et de mystères, dans la journée sur le Nintendo eShop.

Parmi les autres jeux présentés figuraient Mineko’s Night Market, un jeu de simulation et d’aventure mettant en scène une jeune fille curieuse qui vient d’emménager dans un village au pied du mont Fugu, disponible le 26 septembre sur Nintendo Switch ; My Time at Sandrock, la suite captivante de My Time at Portia, qui sortira cet été ; OXENFREE II: Lost Signals, qui prend place cinq après les événements d’OXENFREE, qui sortira le 12 juillet sur Nintendo Switch ; ainsi que Reliques de la Vieille croyance, une mise à jour gratuite pour Cult of the Lamb qui fera son arrivée le 24 avril, avec de nouveaux défis, de nouveaux ennemis et de nouveaux moyens d’entretenir votre culte.

Mineko’s Night Market par Meowza Games et Humble Games : Dans ce jeu de simulation et d’aventure narratif, vous incarnerez Mineko et réaliserez des tâches, tisserez des liens avec les habitants, et créerez toutes sortes d’objets en prévision du marché nocturne hebdomadaire. Il y a des tonnes de choses à y faire, comme rejoindre des parades, participer à des courses de chats, et monter sur scène. Et si vous préférez partir à l’aventure, l’île regorge de secrets à découvrir et d’énigmes à résoudre. Mineko’s Night Market sortira le 26 septembre sur Nintendo Switch.

My Time at Sandrock par Pathea Games et PM Studios : Au fil d’un scénario captivant doté de plusieurs dizaines de personnages et de quêtes secondaires, vous aurez pour tâche de rendre à une communauté postapocalyptique sa gloire passée dans cette suite de My Time at Portia. Vous récolterez des ressources, fabriquerez des machines et transformerez votre atelier délabré en installation de production bien huilée. Vous pourrez aussi explorer des ruines anciennes à la recherche de reliques. Et vous faire de nouveaux amis dans la communauté. Malheureusement, les monstres ont aussi des vues sur la ville, et il vous faudra les combattre. De plus, si vous possédez le jeu principal, une version multijoueur en ligne* arrivera après la sortie du jeu pour vous permettre de reconstruire Sandrock entre amis. My Time at Sandrock sortira cet été sur Nintendo Switch.

PlateUp! par It’s happening et Yogscast Games : Créez, décorez et automatisez le restaurant de vos rêves dans PlateUp!, un jeu de gestion sauce roguelite où vous devrez servir de nombreux clients affamés le plus vite possible. Gérez votre cuisine et votre salle pour garder votre clientèle satisfaite. À la fin de chaque service généré aléatoirement, vous pourrez débloquer de nouveaux appareils, comme des fours à cuisson turbo, pour améliorer votre cuisine et garantir le succès de votre établissement. Vous pouvez aussi bâtir votre empire culinaire à 4 maximum en multijoueur local** comme en ligne**. PlateUp! fera son arrivée en octobre sur Nintendo Switch.

Quilts and Cats of Calico par Monster Couch : Fabriquez la couverture parfaite à partir de chutes de tissus dans cette adaptation du jeu de plateau Calico. Placez vos pièces sur le plateau, fixez des boutons pour marquez des points, et attirez d’adorables chats. Chaque chat a son motif préféré, à vous de coudre avec style et virtuosité. Vous pouvez aussi apporter votre griffe au look de vos chats en personnalisant leur apparence ! Vous pouvez aussi jouer à quatre maximum en multijoueur local** ou en ligne*, participer à des parties classées face à des adversaires aléatoires, ou encore relever des défis hebdomadaires. Quilts and Cats of Calico fera son arrivée cet automne sur Nintendo Switch.

Rift of the NecroDancer par Tic Toc Games et Brace Yourself Games: Dans ce spin-off de Crypt of the NecroDancer, il vous faudra toujours agir en rythme, mais dans des combats d’un nouveau format. Des nuées de monstres se jetteront sur vous et vous devrez suivre les instructions à l’écran pour les repousser. Chaque monstre se déplace différemment, et certains nécessiteront plusieurs coups pour être vaincus. Attendez-vous également à des combats de boss qui s’annoncent rock’n’roll ainsi qu’à un mini-jeu spécial dans le scénario de chacun des cinq personnages. Rift of the NecroDancer fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch.

A Little to the Left Cupboards & Drawers par Max Inferno et Secret Mode : De nouvelles énigmes vous attendant dans le DLC « Cupboards & Drawers » de A Little to the Left ! Mettez de l’ordre dans 25 nouveaux puzzles et explorez des scènes faites de petits espaces, de compartiments secrets, et de surprises cachées dans chaque tiroir. De nouvelles illustrations et des scénarios inédits sont aussi au menu de ce DLC payant qui sortira en juin sur Nintendo Switch.

Shovel Knight Pocket Dungeon Puzzler’s Pack par Vine et Yacht Club Games : Répondez de nouveau à « la pelle » des casse-têtes façon roguelite le Puzzler’s Pack, le DLC gratuit de Shovel Knight Pocket Dungeon. Incarnez deux nouveaux personnages jouables, mettez votre talent à l’épreuve dans les Quandary Challenges, et frayez-vous un chemin à travers les couloirs de Castle Quandary. Mr. Hat vous proposera aussi plus de 20 couvre-chefs qui modifient les règles, et Chester vous vendra des reliques bien utiles. Ce DLC gratuit creusera son trou au printemps sur Nintendo Switch.

Cult of the Lamb: Reliques de la Vieille croyance par Massive Monster et Devolver Digital : Étendez votre culte avec cette mise à jour gratuite de Cult of the Lamb. Des dizaines de nouveaux objets, de reliques et d’ennemis vous attendent dans des donjons réagencés gardés par de nouvelles versions des quatre Prélats protecteurs. Rapportez votre butin au camp pour construire de nouveaux bâtiments et recruter de nouveaux adeptes, et débloquez une nouvelle quête. Après avoir terminé le jeu, entretenez votre foi avec les nouveaux modes Permamort, Défi et Ruée des boss. La mise à jour Reliques de la Vieille croyance sortira le 24 avril sur Nintendo Switch.

ANIMAL WELL par Shared Memory et Bigmode : Dans ce monde atmosphérique tout en pixels, vous partirez en quête de trésors en explorant un environnement d’une grande densité. C’est vous qui décidez du chemin à suivre. De nombreuses créatures vivent dans ce monde, mais prenez garde, car certaines peuvent se révéler hostiles. Chaque objet trouvé peut être utilisé de multiples façons, comme pour s’échapper en vitesse ou convaincre une créature amicale de vous aider. Il y a de nombreuses découvertes à faire, faites preuve d’ingéniosité pour révéler toutes sortes de surprises. Faites appel à votre courage et à votre curiosité dans ANIMAL WELL, qui sortira cet hiver sur Nintendo Switch.

Crime O’Clock par Bad Seed et Just For Games : Il n’y aura pas de temps à perdre dans ce jeu d’énigmes et d’exploration qui réunit plus de 40 affaires à résoudre à travers l’espace-temps. Il y a de nombreuses époques à explorer, allant de l’Âge Perdu à un futur cybernétique. Dans chaque époque, vous verrez comment les scènes de crime évoluent au fil des marqueurs temporels, et les actions réalisées dans une époque auront des conséquences sur les autres. Au fil des voyages, des rencontres et des affaires résolues, la carte évoluera et de nouvelles aventures se débloqueront. Crime O’Clock fera son arrivée le 30 juin sur Nintendo Switch.

Teslagrad 2 et Teslagrad Remastered par Rain Games et Modus Games : Utilisez vos pouvoirs électromagnétiques pour résoudre des énigmes basées sur la physique et vous déplacer librement dans des environnements d’inspiration scandinave. Cependant, ces terres regorgent de dangers et de créatures féroces. Maîtrisez les arcanes de la teslamancie pour surmonter ces obstacles et découvrir de nouvelles zones à explorer. De plus, vous pourrez aussi jouer à une version remastérisée du premier jeu Teslagrad, proposant des graphismes améliorés ainsi que 10 niveaux défis supplémentaires dans Teslagrad Power Pack Edition, qui réunit les deux jeux et fera son arrivée sur Nintendo Switch dans la journée. Teslagrad 2 et Teslagrad Remastered peuvent aussi être achetés séparément et seront également disponibles dans la journée.

Shadows Over Loathing par Asymmetric Games : Prenant place dans les années 20 de l’univers de West of Loathing, Shadows Over Loathing est un RPG comique plein de fantaisie et de bonhommes allumettes. Explorez un monde ouvert tentaculaire en noir et blanc peuplé de grenouilles parlantes, de théorèmes doués de conscience, et d’horreurs cosmiques. Vous aurez une tonne de rôles à incarner : marchez au rythme de vos propres objectifs en tant qu’agent de jazz branché, ou contrôlez le caillé du cosmos en tant que sorcier du fromage rusé. La version téléchargeable de Shadows Over Loathing sortira sur Nintendo Switch dans la journée. Il sera bientôt possible de précommander la version physique du jeu chez de nombreux revendeurs avant sa sortie en automne.

Blasphemous 2 par The Game Kitchen et Team17 : Le Pénitent est de retour pour entreprendre un nouveau pèlerinage à travers une mystérieuse contrée emplie de cauchemars dans cette suite du jeu de plateformes et de hack ’n-slash Blasphemous. Explorez un monde ténébreux fidèle au jeu original, proposant des combats qui demanderont de faire preuve d’adresse, des plateformes retorses, mais aussi un style pixel art amélioré ainsi qu’un plus large éventail de techniques à utiliser. Avec des systèmes de progression, des builds à personnaliser et une palette de mouvements accrue, votre jugement vous attend cet été sur Nintendo Switch.

OXENFREE II: Lost Signals par Night School Studio et Netflix : Cinq ans après les événements d’OXENFREE, Riley retourne à Camena, sa ville natale, pour mener l’enquête sur d’étranges signaux radio. Modulez votre radio pour communiquer avec des êtres surnaturels, manipuler le monde qui vous entoure, et enquêter sur un culte qui cherche à ouvrir un portail qui menace la réalité. Au cours de l’exploration de cette ville aussi belle que traîtresse, vous utiliserez un tout nouveau talkie-walkie pour discuter avec vos contacts. Vos choix ont un impact sur l’évolution de Riley, ses relations, et le scénario. OXENFREE II: Lost Signals fera son arrivée le 12 juillet sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

La présentation a également inclus un montage regroupant plusieurs autres titres indépendants à paraître sur Nintendo Switch :

Paper Trail par Newfangled Games, un jeu d’aventure où vous devrez plier, tordre et pivoter le monde qui vous entoure pour résoudre des énigmes et surmonter des obstacles. Le jeu sortira en août sur Nintendo Switch.

Little Kitty, Big City par Double Dagger Studio, où une sieste paisible va laisser place à une merveilleuse aventure dans un monde bac à sable plein de fantaisie et de chatons à personnaliser. Le jeu sortira en 2024 sur Nintendo Switch.

Chants of Sennaar par Runedisk et Focus Entertainment, qui sortira le 5 septembre et présente un labyrinthe sans fin où d’anciennes langues sont à la fois l’obstacle et la solution.

Brotato par Blobfish et Seaven Studio, un roguelite en vue du dessus dans lequel vous incarnez une pomme de terre maniant jusqu’à 6 armes à la fois pour combattre des hordes d’extraterrestres. Le jeu sortira cette année sur Nintendo Switch.

Escape Academy: The Complete Edition par Coin Crew Games et iam8bit, qui propose des énigmes d’escape rooms conçues à la main qu’il est possible de résoudre en équipe en multijoueur local** comme en ligne*. Le jeu sortira cet automne sur Nintendo Switch.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach par Steel Wool Studios et ScottGames : dans ce nouvel opus de la franchise vidéoludique adulée, vous incarnerez Gregory, un jeune homme coincé pour la nuit dans le Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Avec l’aide de Freddy Fazbear en personne, Gregory devra survivre et échapper aux personnages de Five Nights at Freddy’s (réinventés et rejoints par de toutes nouvelles menaces effroyables) qui le traquent sans relâche. Five Nights at Freddy’s: Security Breach fera son arrivée dans la journée sur Nintendo Switch.

Bomb Rush Cyberfunk par Team Reptile, un jeu dans lequel vous pourrez danser, faire des graffitis, réaliser des tricks et affronter la police pour atteindre de nouveaux sommets. Le jeu sortira le 18 août sur Nintendo Switch.

Cette nouvelle présentation Indie World a inclus des révélations, des annonces et des informations sur plus de 20 titres à paraître sur Nintendo Switch. Les temps forts de la présentation incluaient la révélation de Blasphemous 2, qui sortira cet été, l’annonce de l’arrivée de Mineko’s Night Market le 26 septembre, ainsi que l’arrivée dans la journée de Shadows Over Loathing, Teslagrad 2, Teslagrad Remastered et Five Nights at Freddy’s: Security Breach.