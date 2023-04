Fae Farm – Un jeu sur Nintendo Switch tout mignon et relaxant

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Qu’est-ce que Fae Farm ? Évadez-vous dans la vie de conte de fées de vos rêves dans Fae Farm, un RPG de simulation de farming en multijoueur qui arrivera sur Nintendo Switch à la fin de l’année 2023. Créez, cultivez et décorez pour développer votre ferme et utilisez des sorts pour explorer l’île magique d’Azoria ! Cultivez une ferme enchantée seul ou avec jusqu’à quatre joueurs, entretenez des relations profondes, traversez des donjons et infusez de la magie dans tout ce que vous faites. Au fil des saisons, vous utiliserez tout ce que vous avez appris et découvert ensemble pour débloquer de nouvelles zones et restaurer le monde qui vous entoure.

Quoi de neuf pour le mois d’avril ? Ce mois-ci, nous vous présentons les options de décoration de votre maison dans le jeu. En construisant votre ferme et en collectant de nouvelles ressources, vous aurez l’embarras du choix pour décorer votre maison, qu’il s’agisse de meubles, de revêtements muraux, de revêtements de sol, etc. Quels sont les thèmes magiques et douillets qui influenceront la décoration de votre maison ?

Au fil du temps, vous aurez également la possibilité d’agrandir votre maison avec plus de pièces et plus d’espace pour exprimer votre style unique. Vous aurez également la possibilité de collectionner jusqu’à quatre maisons dans tout Azoria. Avec tout cet espace, vous pourrez profiter du système de confort de Fae Farm. Certains meubles peuvent conférer des bonus spéciaux à votre personnage, en augmentant son maximum de santé, d’énergie et de mana, ainsi que la vitesse à laquelle vous rechargez ces caractéristiques lorsque vous êtes à l’intérieur de votre maison.

Plus votre maison sera confortable, plus il vous sera facile d’explorer et découvrir la magie d’Azoria !