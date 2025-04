Retrouvez tout le contenu officiel de la saison dans Monster Energy Supercross 25

Partager Facebook

Plus de deux ans de développement séparent ce nouvel opus du précédent, ce qui a permis à l’équipe milanaise de repenser certaines des mécaniques fondamentales du jeu de zéro. Une expérience à la fois nouvelle et repensée est ainsi proposée, spécialement conçue pour répondre aux attentes les plus exigeantes de la communauté.

Parmi ces améliorations figure un tout nouveau système de physique de pilotage, offrant un niveau de contrôle inédit aussi bien dans les airs qu’au sol. La gestion du poids et de la position du corps du pilote sera plus cruciale que jamais, permettant un meilleur équilibre et une sensation plus authentique de l’effort physique fourni par les véritables pilotes. En l’air, un système de contrôle au stick entièrement repensé offre une plus grande liberté pour effectuer des figures, rendant les whips et scrubs plus gratifiants et offrant un réel avantage pour améliorer ses temps au tour.

L’adoption de l’Unreal Engine 5 permet également l’introduction d’un système dynamique de déformation du terrain avec des ornières évolutives. Les circuits changeront à chaque tour, obligeant les joueurs à adapter leurs trajectoires au fur et à mesure de la course. Cela apporte une nouvelle dimension de dynamisme et d’imprévisibilité au gameplay grâce à la toute nouvelle IA neuronale. Pour la première fois dans la série, chaque adversaire possédera une personnalité distincte, ajustera ses tactiques et ses trajectoires en temps réel, et pourra même réagir de manière agressive au pilotage du joueur.

Repoussant encore davantage la frontière entre jeu vidéo et course réelle, Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game introduit une nouvelle carrière entièrement centrée sur le joueur, ses choix et ses performances, simulant tous les aspects de la vie d’un champion de supercross, sur et en dehors de la piste. Les joueurs pourront, par exemple, interagir avec leur équipe, améliorer leur moto et même construire des relations positives ou négatives avec les autres pilotes et leurs fans via un réseau social dédié.

Enfin, pour faire une pause entre deux compétitions officielles, six circuits fictifs en motocross (MX) et quatre sections de Rhythm Attacks, conçus par Milestone, seront disponibles.

Et pour couronner le tout, le mode écran partagé et le cross-play intégral offriront aux joueurs l’occasion de prouver leur talent au monde entier, tout en personnalisant leur expérience grâce à six éditeurs puissants.

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.