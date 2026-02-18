Roborock Saros 20 : le robot aspirateur laveur intelligent qui franchit les seuils jusqu’à 8,8 cm, lave à 100°C et redéfinit les standards du nettoyage domestique en 2026

Depuis plusieurs années, le robot aspirateur laveur s’est imposé comme un équipement incontournable dans les foyers modernes, notamment auprès des familles actives, des propriétaires d’animaux domestiques et des utilisateurs recherchant une automatisation avancée de l’entretien ménager, mais malgré cette popularité croissante, de nombreux modèles disponibles sur le marché continuent de présenter des limitations techniques qui réduisent considérablement leur efficacité réelle au quotidien, en particulier lorsqu’il s’agit de franchir des seuils élevés, de nettoyer des tapis épais, d’éviter intelligemment les obstacles ou encore d’assurer un lavage véritablement hygiénique sans intervention humaine fréquente.

C’est dans ce contexte d’exigence croissante que le Roborock Saros 20 a été dévoilé lors du CES 2026, avec l’ambition claire de corriger ces limites structurelles en proposant une approche radicalement différente de la mobilité robotique, de la puissance d’aspiration et de l’autonomie d’entretien, en combinant un châssis adaptatif capable de franchir jusqu’à 8,8 cm de seuil, une puissance d’aspiration atteignant 36 000 Pa, une navigation 3D de nouvelle génération capable d’identifier plus de 300 types d’objets et une station autonettoyante lavant les serpillières à 100°C pour garantir une hygiène optimale.

Une révolution de la mobilité domestique : le premier robot aspirateur capable de franchir des seuils jusqu’à 8,8 cm

L’un des obstacles les plus frustrants rencontrés par les utilisateurs de robots aspirateurs réside dans l’incapacité de ces appareils à franchir des différences de niveau importantes, qu’il s’agisse de seuils doubles entre pièces, de rails de baie vitrée, de transitions carrelage-parquet surélevées ou encore de superpositions de tapis qui créent des marches artificielles que la majorité des robots standards ne peuvent pas escalader sans assistance manuelle.

Le Roborock Saros 20 introduit à cet égard une innovation déterminante avec son AdaptiLift™ Chassis 3.0, un système mécanique et algorithmique avancé qui combine roues principales relevables, roues auxiliaires et bras d’escalade afin d’analyser dynamiquement la hauteur de l’obstacle, de tester la capacité de franchissement et de mémoriser la meilleure trajectoire possible pour optimiser les passages futurs.

Contrairement aux robots traditionnels qui se contentent d’une hauteur fixe et d’une tolérance limitée à quelques centimètres, le Saros 20 peut franchir des seuils doubles allant jusqu’à 4,5 + 4,3 cm, soit un cumul impressionnant de 8,8 cm, ce qui représente un saut technologique majeur dans l’univers du robot aspirateur laveur haut de gamme, car cela signifie concrètement que l’utilisateur n’a plus besoin d’intervenir pour déplacer manuellement l’appareil d’une zone à l’autre.

Cette capacité à surmonter des obstacles élevés transforme radicalement l’expérience utilisateur dans les logements modernes comportant plusieurs niveaux de sols, des seuils complexes ou des zones différenciées, en garantissant une continuité réelle du nettoyage automatisé, sans interruption ni perte de couverture.

Une puissance d’aspiration extrême de 36 000 Pa : vers une performance proche d’un aspirateur traîneau

Lorsqu’on évoque la performance d’un robot aspirateur laveur, la puissance d’aspiration constitue un critère central, car elle conditionne la capacité réelle de l’appareil à extraire les particules fines incrustées dans les fibres textiles, à aspirer efficacement les poils d’animaux ou à nettoyer en profondeur les joints de parquet et les interstices.

Le Roborock Saros 20 se distingue par une puissance HyperForce® atteignant 36 000 Pa, un niveau particulièrement élevé qui dépasse largement les standards habituels du marché, où de nombreux modèles haut de gamme oscillent entre 5 000 et 12 000 Pa.

Cette puissance accrue permet non seulement d’améliorer l’efficacité sur sols durs, mais également de renforcer considérablement le nettoyage des tapis épais, y compris ceux présentant une hauteur de fibres pouvant atteindre 3 cm, ce qui constitue un avantage notable pour les foyers équipés de tapis shaggy ou de moquettes épaisses.

En pratique, cela signifie que le robot ne se contente pas d’aspirer en surface, mais qu’il est capable d’extraire les particules profondément logées dans les fibres textiles, réduisant ainsi la charge allergène, améliorant la qualité de l’air intérieur et offrant une sensation tangible de propreté renforcée.

Navigation 3D intelligente : détection de plus de 300 obstacles pour un nettoyage autonome fluide

Au-delà de la puissance brute, la capacité d’un robot aspirateur laveur à naviguer intelligemment dans un environnement complexe conditionne sa performance globale, car un appareil qui se bloque fréquemment ou qui nécessite une préparation préalable importante perd une grande partie de son intérêt.

Le Saros 20 intègre le StarSight™ Autonomous System 2.0, une technologie de navigation basée sur des capteurs 3D ToF de nouvelle génération qui permettent une cartographie précise et une reconnaissance avancée des objets.

Grâce à cette technologie, le robot peut détecter plus de 300 types d’objets, qu’il s’agisse de câbles électriques, de jouets d’enfants, de gamelles d’animaux ou d’obstacles imprévus, et ajuster sa trajectoire en conséquence avec une fréquence d’analyse 21 fois supérieure aux systèmes LDS traditionnels.

Cette précision accrue réduit significativement les collisions, limite les blocages et optimise les trajets de nettoyage, ce qui se traduit par une couverture plus homogène de la surface habitable et une réduction des interventions manuelles.

Lavage haute performance : double serpillière rotative et pression adaptative intelligente

Le lavage constitue souvent le maillon faible des robots aspirateurs combinés, car de nombreux modèles se contentent d’un simple chiffon humide passif qui ne suffit pas à éliminer les taches incrustées ou les résidus collants.

Le Roborock Saros 20 adopte une approche radicalement différente en intégrant un système de double serpillière rotative capable d’atteindre jusqu’à 200 tours par minute, associé à une pression adaptative pouvant passer de 8 N en mode standard à 13 N en cas de salissures tenaces.

Cette combinaison permet un nettoyage mécanique actif des sols durs, qu’il s’agisse de carrelage, de parquet scellé ou de pierre, en offrant une action de friction contrôlée qui améliore significativement l’élimination des traces de chaussures, des résidus alimentaires et des marques d’eau.

Par ailleurs, la fonction intelligente StainTarget permet au robot de différencier les taches liquides des poussières sèches afin d’adapter automatiquement son mode de nettoyage et d’éviter toute contamination croisée, ce qui renforce encore l’efficacité globale du lavage.

RockDock® : vers un nettoyage réellement autonome grâce au lavage à 100°C

L’un des principaux freins à l’adoption des robots aspirateurs laveurs réside dans la contrainte d’entretien régulier, notamment le rinçage manuel des serpillières et le nettoyage de la station.

Le Saros 20 est accompagné de la station RockDock®, qui introduit un lavage bidirectionnel des serpillières à une température pouvant atteindre 100°C, ce qui permet d’éliminer jusqu’à 99,99 % des bactéries selon les tests TÜV mentionnés dans le communiqué.

Ce processus est suivi d’un séchage à air chaud à 55°C, destiné à limiter l’humidité résiduelle et les mauvaises odeurs, tandis que la vidange automatique du sac à poussière peut atteindre jusqu’à 65 jours sans intervention selon les conditions d’utilisation.

Cette combinaison transforme l’expérience utilisateur en réduisant drastiquement la fréquence des opérations manuelles et en rapprochant le robot aspirateur laveur d’un véritable système de nettoyage autonome longue durée.

Adapté aux propriétaires d’animaux et aux environnements exigeants

Les foyers comportant des animaux domestiques nécessitent un niveau de performance supérieur, notamment en raison de l’accumulation rapide de poils longs et fins qui peuvent s’enrouler autour des brosses et réduire l’efficacité d’aspiration.

Le Saros 20 intègre un système double anti-enchevêtrement associant la brosse principale DuoDivide™ et la brosse latérale FlexiArm™, conçu pour limiter significativement l’accumulation de cheveux et de poils.

Cette conception réduit la maintenance hebdomadaire et améliore la continuité du nettoyage, ce qui constitue un avantage particulièrement apprécié dans les foyers possédant plusieurs animaux.

Vers une nouvelle référence du robot aspirateur laveur premium

En combinant franchissement inédit jusqu’à 8,8 cm, puissance d’aspiration de 36 000 Pa, navigation 3D avancée, lavage rotatif haute pression et station autonettoyante à 100°C, le Roborock Saros 20 ne se contente pas d’améliorer les standards existants, mais redéfinit les attentes du segment premium du robot aspirateur laveur en 2026.

Il s’adresse aux utilisateurs exigeants qui recherchent une solution complète, performante et réellement autonome, capable de s’adapter aux contraintes architecturales modernes et aux environnements domestiques complexes. Le Roborock Saros 20 sera disponible en Suisse dès le 26 février, à un tarif qui reste à communiquer prochainement.