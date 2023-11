Rush Royale : lancement du tournoi Rhandum League

Partager Facebook

À l’approche de son troisième anniversaire, Rush Royale, le tower defense mobile de MY.GAMES, organise son plus grand événement à ce jour : le Tournoi Rhandum League. L’événement débutera le 23 novembre et durera quatre jours. Il donnera aux joueurs l’opportunité de s’affronter pour le titre, la gloire et des récompenses exceptionnelles ! Rush Royale est le tower defense n°1 selon data.ai.

Le Tournoi Rhandum League sera accessible à tous les joueurs ayant atteint la Ligue 1 et sera régi par des règles uniques :

Tous les participants au tournoi seront sur un pied d’égalité : les niveaux d’unités, de héros et d’objets disponibles pour chaque joueur seront les mêmes.

Pour participer au tournoi, les joueurs doivent disposer de cinq decks. Avant le début de la bataille, chaque joueur peut bloquer deux des decks de ses adversaires, puis se lancer dans la bataille avec l’un des trois restants.

Les decks peuvent être composés de n’importe quelles unités, héros et objets, mais certaines unités sont uniques et ne peuvent se trouver que dans un seul des cinq decks à la fois.

Les joueurs peuvent gagner des points de combo pendant les batailles, notamment en battant les boss, en fusionnant des unités et en augmentant le rang de fusion des unités. Ces points aideront les joueurs à remporter une plus grande victoire sur leurs adversaires. La participation au tournoi se termine soit à la fin de la durée de l’événement, soit lorsque le joueur a été vaincu cinq fois.

Les vainqueurs seront déterminés par le nombre de victoires qu’ils auront remportées dans le tournoi. Si deux joueurs ont le même nombre de victoires, c’est celui qui est arrivé en tête qui remporte le titre. Le tournoi permettra à tous les joueurs d’obtenir de l’or, des cristaux, des héros épiques et des pièces d’équipement, de la poussière magique, de l’essence, un emoji spécial tournoi et un avatar animé, ainsi qu’un coffre à trophées de grande valeur. Les 100 meilleurs joueurs recevront des badges mémorables sur leur profil, qui seront visibles par tous les joueurs.

Pendant toute la durée du tournoi, les joueurs pourront assister à des retransmissions passionnantes des combats, dont le programme sera bientôt disponible sur Discord, Facebook et Twitter. Le tournoi Rhandum League sera ajouté au jeu avec le lancement de la mise à jour 22.1.

Rush Royale est un jeu mobile en tower defense, centré sur la défense d’un château contre des vagues d’ennemis dans des batailles JcE et JcJ. Les joueurs ont la possibilité de construire leurs défenses en utilisant des héros uniques à partir d’un jeu de cartes. Rush Royale compte plus de 63 millions d’inscrits et en 2023, le jeu a atteint de nouveaux records, enregistrant 1,14 million d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU) et plus de 6 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU).

Rush Royale est disponible sur Android et iOS.