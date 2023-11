Ninho débarque dans EA SPORTS FC 24 avec un Clash D’Équipes

Partager Facebook

Les joueurs de FC 24 ont la possibilité d’affronter l’équipe de Ninho et remporter des récompenses spéciales. Le Clash D’Équipes de Ninho est disponible dans le mode Ultimate Team du jeu FC 24 du 19 au 26 novembre 2023.

​Durant six jours, les joueurs de FC 24 du monde entier peuvent prendre part au Clash D’Équipes mettant aux prises leur club dans Ultimate Team avec une sélection de joueurs choisie par Ninho lui-même.

​Dans le cadre de la collaboration entre Ninho et EA SPORTS, l’artiste a vu son titre “Eurostar” intégré à la bande-son officielle du jeu EA SPORTS FC 24 depuis septembre dernier et bénéficiera au cours du mois de décembre d’une campagne d’affichage événementielle dans la ville de Paris. D’autres activations interviendront dans les prochaines semaines.

​EA SPORTS FC 24 est développé par EA Vancouver et EA Roumanie et est disponible dès à présent sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.