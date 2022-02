Partager Facebook

Parmi les ouvrages marquants de la rentrée littéraire figure « Sachez que nous sommes toujours là » d’Esther Safran Foer. Cette dernière nous livre une œuvre de mémoire bouleversante qui donne une vie et une voix à ceux dont on a tenté d’effacer toute trace.

Esther Safran Foer a grandi dans une famille dans laquelle le passé n’existait pas. Ses parents, rescapés de la Shoah, ne parlaient jamais de ce qu’ils avaient vécu. Ce n’est qu’à l’âge adulte qu’elle parvient à combler les silences de son enfance. Elle apprend ainsi fortuitement qu’avant la guerre, son père était marié avec une autre femme et qu’ensemble, ils avaient eu une fille. Bouleversée d’apprendre l’existence de cette femme et de cette sœur inconnues, assassinées par les nazis, Esther décide alors de se mettre à la recherche de ce passé familial insoupçonné et de redonner une existence à ces deux personnes rayées de l’histoire.

Munie de quelques photos et d’une carte dessinée à la main, elle se met en quête de réponses et se rend en Ukraine. C’est ce voyage, empreint de tristesse et d’illuminations, qui l’aidera à donner une vie et un visage à ces inconnues, à les sortir de l’oubli et faire vivre leur souvenir. Une quête de vérité qui a inspiré à son fils Jonathan Safran Foer l’écriture de son best-seller Tout est illuminé.

Richement documenté et jalonné de photos insérées en complément du récit, l’ouvrage raconte la quête d’une femme qui éprouve le besoin de reconstituer le passé pour comprendre ses origines. Pour cela, elle va mener l’enquête au plus près des événements. Le vérité se dessinera au fil des témoignages, des rencontres et des photos. Bouleversant et édifiant !