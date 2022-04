Saints Row : un showcase pour dévoiler ses options de personnalisation le 20 avril !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les fans découvriront alors un tout nouveau trailer, des interviews et beaucoup d’autres informations inédites.

Ce showcase sera réalisé en présence de membres incontournables de l’équipe de développement de Volition et présenté par l’actrice Mica Burton. Les fans pourront tout visionner depuis la chaîne Twitch de Deep Silver ou sur leur chaîne YouTube , à 21h le 20 avril.

Grâce à ce showcase unique, les fans de longue date tout comme les nouveaux arrivants seront ravis de découvrir un tout nouveau trailer. Ce dernier sera entièrement tourné autour des outils de personnalisation dans le jeu. Les joueurs seront heureux de découvrir toutes les options dont ils disposeront pour créer leur propre Boss dans Saints Row. Ces nouvelles informations démontreront toute l’étendue et la profondeur des options de personnalisation que Volition a intégrées à cet opus.

Se déroulant dans la ville fictive fourmillante de Santo Ileso, Saints Row est un reboot complet de la série qui combine toute l’action, la criminalité et l’humour que l’on peut attendre de n’importe quel jeu Saints Row. L’étendue de la personnalisation est la plus grande jamais atteinte à ce jour par Volition et la meilleure jamais vu ailleurs. Vous pouvez quasiment tout modifier de manière excentrique ou au contraire très classique. Ce à quoi ressemblera votre Boss tandis que vous prendrez le contrôle de la ville ne dépend plus que de vous.

Volition a supprimé les frontières du genre ainsi que les restrictions pour les joueurs, ils peuvent désormais faire tout ce qu’ils veulent, sans limite et sans règle. De plus, il existe un nombre d’outils incroyable de personnalisation pour les véhicules et les armes. En fin de compte, dans Saints Row, ce qui compte le plus, c’est le choix des joueurs.

Saints Row sortira le 23 août 2022 sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation® 4, PlayStation® 5 et sur l’Epic Games Store pour la version PC.

Les joueurs peuvent précommander le jeu via le Microsoft Store, le PlayStation Store et l’Epic Games Store ainsi que chez tous les revendeurs physiques.