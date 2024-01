Salon CES 2024 : la plateforme mondiale qui définit notre avenir

Partager Facebook

Le salon CES® 2024 s’est achevé aujourd’hui, après une semaine exaltante qui a défini le parcours technologique pour l’année à venir. Avec plus de 4 300 exposants, dont un nombre record de plus de 1 400 startups du monde entier à l’Eureka Park®, le CES a présenté les tendances innovantes qui façonneront l’avenir et résoudront les défis mondiaux les plus urgents.

« La résurgence du CES prouve que les conversations et les réunions en personne sont une nécessité pour l’industrie de la technologie », a déclaré Gary Shapiro, président et chef de la direction de la Consumer Technology Association (CTA)®. « Cela fait plus de 20 ans que, je dis que chaque entreprise doit devenir une entreprise technologique, et la diversité des exposants au CES 2024 le prouve. L’empreinte du CES et la programmation des conférences couvrent l’ensemble de l’écosystème technologique. »

Les cinquante dirigeants d’entreprise de premier plan qui composent le conseil d’administration de la CTA ont convenu jeudi après-midi que le CES était l’événement dominant dans les domaines de l’IA, de l’accessibilité, de la santé numérique, de la mobilité et bien plus encore.

Le salon CES 2024 en chiffres*

Plus de 2,5 millions de pieds carrés nets d’exposition, soit 15 % de plus que le CES 2023

Plus de 4 300 exposants, dont plus de 1 400 startups au sein de l’Eureka Park

Plus de 135 000 participants provenant de 150 pays, régions et territoires, un taux record de plus de 40 %

Plus de 5 000 créateurs mondiaux de médias et de contenu

60 % des entreprises du Fortune 500

Plus de 250 sessions de conférence avec plus de 1 000 intervenants

Le programme Innovation Awards du CES 2024 a reçu un record de plus de 3 000 candidatures et a inclus l’IA dans une nouvelle catégorie

Plus de 25 000 contenus médiatiques ont généré plus de 160 milliards d’impressions sur le CES 2024

*chiffres pré-audit

« Le CES 2024 a apporté l’expérience ALL ON aux médias, aux dirigeants et aux leaders d’opinion de l’industrie. Tout au long du salon et sur les scènes des conférences du CES, des milliers de marques mondiales ont annoncé de nouvelles visions, de nouveaux produits, de nouveaux investissements et de nouveaux partenariats », a déclaré Kinsey Fabrizio, vice-présidente principale de la CTA pour le CES et les adhésions. « La technologie résout des défis mondiaux, et nous sommes ravis de voir autant de collaborations et de partenariats débuter ici, à Las Vegas, et de produire un salon où les participants viennent se rencontrer, rêver et résoudre des problèmes. »

Visionnez tous les points forts et les annonces du salon CES 2024, y compris l’ensemble de notre programmation de conférence, par vidéo à la demande et par le biais du podcast CES Tech Talk.

Points forts du CES 2024

L’intelligence artificielle – L’IA était au cœur des discussions générales au CES 2024. Les entreprises ont souligné l’énorme potentiel de l’IA pour améliorer notre monde, par le biais d’applications de pointe qui transformeront notre façon de communiquer, de faire des affaires et de prendre soin les uns des autres.



– L’IA était au cœur des discussions générales au CES 2024. Les entreprises ont souligné l’énorme potentiel de l’IA pour améliorer notre monde, par le biais d’applications de pointe qui transformeront notre façon de communiquer, de faire des affaires et de prendre soin les uns des autres. La sécurité humaine pour tous – Le CES a fait de l’accès à la technologie le huitième pilier de la campagne mondiale « Sécurité humaine pour tous » (HS4A), qui met l’accent sur le rôle essentiel que joue la technologie dans l’amélioration de tous les aspects de l’expérience humaine.



La technologie est l’un des catalyseurs de demain, qui alimente les solutions aux défis mondiaux urgents. Cette semaine au CES, Force for Good a publié un nouveau rapport au Sommet de la recherche du CES sur l’influence de la technologie sur la sécurité humaine. Aligné sur les Tendances technologiques à suivre au CES 2024 de la CTA, ce rapport a prouvé que la connectivité universelle et l’utilisation de l’IA en matière de sécurité humaine amélioreront notre monde.



– Le CES a fait de l’accès à la technologie le huitième pilier de la campagne mondiale « Sécurité humaine pour tous » (HS4A), qui met l’accent sur le rôle essentiel que joue la technologie dans l’amélioration de tous les aspects de l’expérience humaine. La technologie est l’un des catalyseurs de demain, qui alimente les solutions aux défis mondiaux urgents. Cette semaine au CES, Force for Good a publié un nouveau rapport au Sommet de la recherche du CES sur l’influence de la technologie sur la sécurité humaine. Aligné sur les Tendances technologiques à suivre au CES 2024 de la CTA, ce rapport a prouvé que la connectivité universelle et l’utilisation de l’IA en matière de sécurité humaine amélioreront notre monde. Discours – Pour la première fois, le Groupe L’Oréal, une marque de produits de beauté, a occupé le devant de la scène lors d’un discours d’ouverture au CES. L’Oréal a partagé sa vision d’une technologie de beauté inclusive qui améliore la vie dans le monde entier et présenté de nouveaux produits et de nouvelles acquisitions, en compagnie de ses partenaires et de l’actrice Eva Longoria.



Les PDG de Best Buy, Elevance Health, HD Hyundai, Intel, Nasdaq, Qualcomm, Siemens, Snap et Walmart ont également pris la parole pour présenter de nouvelles collaborations à travers les industries, souligner les partenariats avec les leaders de la technologie d’entreprise et annoncer de nouveaux produits.



– Pour la première fois, le Groupe L’Oréal, une marque de produits de beauté, a occupé le devant de la scène lors d’un discours d’ouverture au CES. L’Oréal a partagé sa vision d’une technologie de beauté inclusive qui améliore la vie dans le monde entier et présenté de nouveaux produits et de nouvelles acquisitions, en compagnie de ses partenaires et de l’actrice Eva Longoria. Les PDG de Best Buy, Elevance Health, HD Hyundai, Intel, Nasdaq, Qualcomm, Siemens, Snap et Walmart ont également pris la parole pour présenter de nouvelles collaborations à travers les industries, souligner les partenariats avec les leaders de la technologie d’entreprise et annoncer de nouveaux produits. Startups – L’Eureka Park s’est agrandi cette année avec un nombre record de plus de 1 400 startups, incluant des pavillons nationaux représentant la France, l’Italie, Israël, le Japon, la Corée, les Pays-Bas et l’Ukraine.



L’Eureka Park s’est agrandi cette année avec un nombre record de plus de 1 400 startups, incluant des pavillons nationaux représentant la France, l’Italie, Israël, le Japon, la Corée, les Pays-Bas et l’Ukraine. Mobilité – Avec plus de 600 exposants dans le domaine de la mobilité, le CES est l’un des événements mondiaux les plus importants et à la croissance la plus rapide dans le domaine de l’automobile, de la mobilité et des transports. Les exposants ont présenté l’écosystème de la mobilité, avec des révélations mondiales mettant en évidence l’avenir des véhicules autonomes, des véhicules électriques, de la micro-mobilité, des véhicules conçus autour du logiciel et des voitures volantes, ainsi que l’avenir de la mobilité d’assistance et des systèmes de sécurité.



Exposants présents : BMW, Honda, Hyundai, Kia, Magna, Mercedes, Paccar, Recaro, Sony, Supernal, Togg et Vinfast.



Avec plus de 600 exposants dans le domaine de la mobilité, le CES est l’un des événements mondiaux les plus importants et à la croissance la plus rapide dans le domaine de l’automobile, de la mobilité et des transports. Les exposants ont présenté l’écosystème de la mobilité, avec des révélations mondiales mettant en évidence l’avenir des véhicules autonomes, des véhicules électriques, de la micro-mobilité, des véhicules conçus autour du logiciel et des voitures volantes, ainsi que l’avenir de la mobilité d’assistance et des systèmes de sécurité. BMW, Honda, Hyundai, Kia, Magna, Mercedes, Paccar, Recaro, Sony, Supernal, Togg et Vinfast. Durabilité – Les exposants au CES 2024 ont démontré leur engagement envers des solutions durables grâce à des technologies, des produits et des services visant à réduire les émissions et les déchets en rationalisant l’électrification, en développant des sources d’énergie renouvelables et en expérimentant de nouvelles technologies telles que le recyclage des batteries.



Exposants présents : 3M, Caterpillar, Doosan, Goodyear, Jackery, John Deere, HD Hyundai, Kubota, Midbar, Nasdaq, Panasonic, Siemens et le SK Group.



– Les exposants au CES 2024 ont démontré leur engagement envers des solutions durables grâce à des technologies, des produits et des services visant à réduire les émissions et les déchets en rationalisant l’électrification, en développant des sources d’énergie renouvelables et en expérimentant de nouvelles technologies telles que le recyclage des batteries. 3M, Caterpillar, Doosan, Goodyear, Jackery, John Deere, HD Hyundai, Kubota, Midbar, Nasdaq, Panasonic, Siemens et le SK Group. Santé numérique – Des outils et des technologies visant à réduire les coûts, à améliorer l’équité en matière de santé et à sauver des vies ont été mis en évidence. Les innovations présentées comprenaient les thérapies numériques, le bien-être mental, les technologies du sommeil, les technologies répondant aux besoins de santé des femmes et la télémédecine. Au Sommet sur la santé numérique du CES, Mark Cuban et sa société pharmaceutique Cost Plus ont annoncé un nouveau partenariat, tandis qu’un public nombreux s’est joint à la table ronde sur la santé numérique et à la programmation avec des représentants de la FDA et de l’ensemble de l’espace politique de la santé.



Lors du concours de présentation de la Fondation CTA, huit startups ont fait salle comble pour la démonstration de leurs technologies de santé. Toutes nos félicitations à Augmental, le grand gagnant, et à Proxy Health, qui a récolté le prix du public et celui de la sécurité des patients.



Exposants et sponsors présents : Abbott, l’Association médicale américaine, l’Association américaine de psychologie, Dassault Systèmes, Humetrix, Moderna, NuraLogix, Philips, ResMed, Withings, Xenco Medical.



– Des outils et des technologies visant à réduire les coûts, à améliorer l’équité en matière de santé et à sauver des vies ont été mis en évidence. Les innovations présentées comprenaient les thérapies numériques, le bien-être mental, les technologies du sommeil, les technologies répondant aux besoins de santé des femmes et la télémédecine. Au Sommet sur la santé numérique du CES, Mark Cuban et sa société pharmaceutique Cost Plus ont annoncé un nouveau partenariat, tandis qu’un public nombreux s’est joint à la table ronde sur la santé numérique et à la programmation avec des représentants de la FDA et de l’ensemble de l’espace politique de la santé. Lors du concours de présentation de la Fondation CTA, huit startups ont fait salle comble pour la démonstration de leurs technologies de santé. Toutes nos félicitations à Augmental, le grand gagnant, et à Proxy Health, qui a récolté le prix du public et celui de la sécurité des patients. Abbott, l’Association médicale américaine, l’Association américaine de psychologie, Dassault Systèmes, Humetrix, Moderna, NuraLogix, Philips, ResMed, Withings, Xenco Medical. Accessibilité & innovation pour tous – Le CES 2024 a mis en place une plateforme axée sur la conception universelle, afin que l’industrie technologique diversifiée puisse se réunir et discuter de la prochaine vague d’innovation. Le CES a organisé des sessions sur la diversité dans l’industrie technologique, présentant une vague de nouvelles technologies qui amélioreront les vies et l’accessibilité dans les jeux vidéo. La CTA a également annoncé un nouveau partenariat d’investissement dans TFX Capital, qui soutient les entrepreneurs chevronnés dans le domaine de la technologie. Les participants ont vu, entendu et touché des avancées dans le domaine de la santé, en veillant à ce que la technologie comble les lacunes en matière de soins grâce à des caméras améliorées pour les examens de la vue ou à l’utilisation d’une technologie vocale dirigée par l’IA pour simuler une voix naturelle pour les personnes souffrant de troubles de l’élocution. Les lunettes auditives Nuance Audio d’EssilorLuxottica ont transformé ce dont les lunettes sont capables.

– C Space : Divertissement et contenu – Les directeurs marketing (CMO), les directeurs des opérations (COO) et les directeurs de l’expérience client (CXO) ont convergé à travers tout le CES pour participer à des conversations et des expositions, notamment au C Space qui couvrait ARIA, Vdara et Cosmopolitan. Les participants issus des secteurs du marketing, du divertissement et des médias ont exploré les tendances technologiques ayant un impact sur la consommation de contenu, l’IA, la télévision programmatique et connectée, la publicité et le comportement des consommateurs — et les produits conçus pour répondre aux besoins et aux désirs de la génération Z.

– Gaming & E-Sports – Les jeux ont évolué depuis l’époque où ils étaient axés sur les consoles et les PC pour devenir une plateforme sociale utilisée par la plupart des adultes à travers le monde. La promotion de manettes et d’autres accessoires de jeu répondant à des normes de conception inclusives permettra à un plus grand nombre de consommateurs de devenir des joueurs. De même, les progrès de la technologie de sous-titrage et des appareils auditifs permettront au secteur du divertissement d’améliorer l’accessibilité.

Exposants présents : AARP : AgeTech Collaborative, Bandai Namco, EssilorLuxottica, Garmin, LG, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, Razer, Samsung, SpaceX/Starlink, Whispp et Ubisoft.

Le centième anniversaire de la CTA – La CTA a fêté son 100 e anniversaire lors du CES 2024, célébrant un siècle de stimulation de l’innovation en préconisant des politiques favorables à l’innovation, en saisissant les tendances émergentes dans les études de marché, en élaborant des normes consensuelles et en réunissant des innovateurs afin de résoudre certains des plus grands défis mondiaux.



– La CTA a fêté son 100 anniversaire lors du CES 2024, célébrant un siècle de stimulation de l’innovation en préconisant des politiques favorables à l’innovation, en saisissant les tendances émergentes dans les études de marché, en élaborant des normes consensuelles et en réunissant des innovateurs afin de résoudre certains des plus grands défis mondiaux. Sommet sur les politiques d’innovation – En cette période d’incertitude mondiale et de progrès technologique rapide, les dirigeants gouvernementaux ont partagé une vision optimiste de la réglementation afin de favoriser l’innovation technologique, y compris en matière d’IA. Plus de 160 fonctionnaires et employés internationaux, fédéraux, étatiques et locaux ont participé au programme Leaders in Technology et à l’IPS, qui ont réuni les principaux innovateurs et décideurs pour discuter de l’avenir des questions urgentes en matière de politique technologique, notamment la protection de la vie privée, l’innovation dans le domaine de la santé, la politique commerciale, la concurrence, l’intelligence artificielle et les véhicules autonomes.



Parmi les hauts fonctionnaires présents au CES 2024, on compte les sénateurs américains John Hickenlooper (D-CO), Ben Ray Lujan (D-NM), Cynthia Lummis (R-WY), Catherine Cortez Masto (D-NV) et Jacky Rosen (D-NV), le commissaire de la FDA Robert Califf, les commissaires de la FCC Brendan Carr et Anna Gomez, la commissaire de la FTC Rebecca Slaughter, l’adjointe du président et conseillère adjointe à la sécurité nationale pour la cybersécurité et les technologies émergentes Anne Neuberger, le président de la U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Alexander Hoehn-Saric et enfin Paul Rosen, secrétaire adjoint à la sécurité des investissements au département du Trésor des États-Unis. Le CES a également attiré des dizaines de responsables gouvernementaux du monde entier et d’organisations internationales, par exemple Amandeep Singh Gill, l’envoyé des Nations Unies pour la technologie.

Nous nous retrouverons à nouveau TOUS ENSEMBLE lors du retour du CES à Las Vegas, du 7 au 10 janvier 2025.