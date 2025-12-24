Samsung dévoile sa gamme Micro RGB 2026, avec des tailles d’écran inédites et une qualité d’image nouvelle génération

Partager Facebook

Samsung étend sa gamme de téléviseurs avec de nouveaux modèles premium dotés d’une technologie d’affichage innovante : après la présentation du téléviseur Micro RGB de 115 pouces lors de l’IFA 2025, la gamme Micro RGB complète comprendra, à partir de l’année prochaine, des modèles disponibles en six formats différents, de 55 à 115 pouces. Plaçant les téléviseurs Micro RGB au cœur de son portefeuille TV 2026, Samsung inaugure la prochaine étape de l’évolution des technologies d’affichage et marque une nouvelle ère du divertissement à domicile immersif.

« Grâce aux dernières technologies Samsung, notre gamme Micro RGB propose une clarté et des couleurs saisissantes qui rendent les films, les événements sportifs et les émissions de télévision plus réalistes et captivants, » a déclaré Hun Lee, vice-président exécutif de la division Visual Display (VD) chez Samsung Electronics. « En élargissant notre gamme de 2026, nous établissons une nouvelle catégorie de TV avec des formats adaptés aux espaces de vie modernes tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de qualité d’image. »

Hightech pour différents besoins

Pour de nombreuses consommatrices et consommateurs, la recherche d’une qualité d’image exceptionnelle constitue l’argument le plus convaincant pour passer à un téléviseur premium1. Qu’il s’agisse d’un élément central dans un grand salon ou d’une solution peu encombrante dans des espaces plus restreints, chaque modèle Micro RGB s’appuie sur la technologie d’affichage avancée de Samsung et offre une qualité d’image haut de gamme adaptée à différents espaces et usages.

Afin de permettre au plus grand nombre de profiter du divertissement à domicile de nouvelle génération, Samsung étend son portefeuille Micro RGB : s’appuyant sur le modèle 115 pouces lancé en 2025, qui avait déjà suscité l’attention lors de l’IFA 2025, ces téléviseurs seront également disponibles, à partir de l’année prochaine, en versions 55, 65, 75, 85 et 100 pouces.

Première au CES 2026 : Samsung dévoile de nouveaux modèles Micro RGB

Samsung présente pour la première fois les nouveaux téléviseurs Micro RGB lors du CES 2026, soulignant ainsi son engagement à rendre la technologie d’affichage de pointe accessible au plus grand nombre, quels que soient les besoins. Le plus grand salon technologique au monde se tiendra du 6 au 9 janvier à Las Vegas.

Les nouveaux modèles offrent des fonctionnalités avancées et de nombreuses améliorations qui élèvent le divertissement à domicile en matière de brillance des couleurs, de luminosité et de netteté, ainsi que de qualité audio moderne et de technologies basées sur l’IA :

La technologie Micro RGB repose sur des diodes électroluminescentes rouges, vertes et bleues. Les LED, d’une taille inférieure à 100 micromètres, peuvent s’illuminer de manière indépendante, permettant un contrôle ultra-précis de la lumière et une meilleure précision des couleurs. Le matériel est soutenu par des solutions logicielles avancées de traitement de l’image, dont 4K AI Upscaling Pro et AI Motion Enhancer Pro 2 . Celles-ci optimisent la luminosité, fluidifient les mouvements et garantissent un rendu d’image précis en temps réel.

repose sur des diodes électroluminescentes rouges, vertes et bleues. Les LED, d’une taille inférieure à 100 micromètres, peuvent s’illuminer de manière indépendante, permettant un contrôle ultra-précis de la lumière et une meilleure précision des couleurs. Le matériel est soutenu par des solutions logicielles avancées de traitement de l’image, dont 4K AI Upscaling Pro et AI Motion Enhancer Pro . Celles-ci optimisent la luminosité, fluidifient les mouvements et garantissent un rendu d’image précis en temps réel. Le Micro RGB AI Engine Pro est équipé d’un chipset d’IA de dernière génération, permettant une reproduction de l’image encore plus précise et réaliste. Micro RGB Color Booster Pro et Micro RGB HDR Pro soutiennent cette expérience chromatique vivante et hyperréaliste 3 .

est équipé d’un chipset d’IA de dernière génération, permettant une reproduction de l’image encore plus précise et réaliste. Micro RGB Color Booster Pro et Micro RGB HDR Pro soutiennent cette expérience chromatique vivante et hyperréaliste . Micro RGB Precision Color 100 est une technologie certifiée par l’Association allemande d’ingénierie électrique (VDE) 4 , couvrant 100 % de l’espace colorimétrique BT.2020. Dans les nouveaux modèles, elle bénéficie d’une source lumineuse Micro RGB améliorée, offrant un contrôle encore plus précis de la luminosité des couleurs, pour des teintes plus réalistes et une brillance accrue.

est une technologie certifiée par l’Association allemande d’ingénierie électrique (VDE) , couvrant 100 % de l’espace colorimétrique BT.2020. Dans les nouveaux modèles, elle bénéficie d’une source lumineuse Micro RGB améliorée, offrant un contrôle encore plus précis de la luminosité des couleurs, pour des teintes plus réalistes et une brillance accrue. Le Vision AI Companion 5 de Samsung associe une IA basée sur un Large Language Model (LLM) à l’assistant vocal intelligent Bixby. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent ainsi dialoguer naturellement avec l’IA, poser des questions interactives et recevoir des recommandations proactives. Vision AI Companion s’appuie sur des fonctions et applications d’IA telles que Live Translate 6 , Generative Wallpaper et Perplexity.

de Samsung associe une IA basée sur un Large Language Model (LLM) à l’assistant vocal intelligent Bixby. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent ainsi dialoguer naturellement avec l’IA, poser des questions interactives et recevoir des recommandations proactives. Vision AI Companion s’appuie sur des fonctions et applications d’IA telles que Live Translate , Generative Wallpaper et Perplexity. La technologie Glare Free 7 réduit les reflets tout en préservant les couleurs et le contraste, garantissant une expérience visuelle optimale dans différentes conditions d’éclairage.

réduit les reflets tout en préservant les couleurs et le contraste, garantissant une expérience visuelle optimale dans différentes conditions d’éclairage. Les nouveaux modèles Micro RGB offrent des performances audio améliorées : Dolby Atmos® assure un son multidimensionnel, tandis qu’Adaptive Sound Pro adapte le rendu sonore à l’espace. Pour une expérience audio encore plus immersive, les haut-parleurs du téléviseur peuvent être couplés à des appareils Samsung compatibles via Q-Symphony. De plus, Samsung équipe tous les téléviseurs de l’année-modèle 2026 d’Eclipsa Audio, le nouveau système audio spatial offrant un son 3D impressionnant.

Grâce à une technologie d’affichage de pointe et à des solutions d’IA performantes, les téléviseurs Micro RGB de Samsung offrent un divertissement à domicile de nouvelle génération, établissant de nouvelles références en matière de qualité d’image et de confort.