Samsung Galaxy Z Flip5 et Fold5: la flexibilité sans compromis

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement de la cinquième génération de ses Galaxy Foldables, les Galaxy Z Flip5 et Fold5. L’entreprise leader dans son domaine séduit par ses appareils pliables puissants au design fin et compact et aux innombrables possibilités d’adaptation. En effet, le Galaxy Z Flip5 convainc par son grand écran extérieur et le Galaxy Z Fold5 convainc par ses performances accrues.

«Jour après jour, de plus en plus d’utilisatrices et d’utilisateurs optent pour un smartphone pliable. Avec les Galaxy Z Flip5 et Fold5, nous proposons encore une fois des technologies innovantes qui répondent au mieux aux besoins de notre clientèle», a déclaré TM Roh, président et responsable de la division Mobile eXperience chez Samsung Electronics, lors du Galaxy Unpacked 2023 à Séoul.



Depuis le premier Samsung Galaxy Z Fold, Samsung n’a cessé d’ajouter des fonctionnalités à sa gamme Galaxy Z, comme la possibilité de créer du contenu à partir de l’écran extérieur du Galaxy Z Flip5¹ ou de passer d’une tâche à l’autre avec fluidité sur le Galaxy Z Fold5. Ces deux derniers modèles ont été soigneusement optimisés pour répondre aux attentes en matière de durabilité. Leur écran principal a été doté d’une couche capable d’absorber les chocs et leur dos redessiné pour garantir un affichage² plus stable. Conformes à la norme IPX8³ avec leur cadre en aluminium Armor et leur verre Corning® Gorilla® Glass Victus® 2⁴ qui recouvre à la fois leur écran extérieur et leur dos, les deux appareils offrent la protection escomptée. De plus, leur nouvelle charnière double intégrée absorbe les chocs extérieurs.



Galaxy Z Flip5: l’épanouissement en petit format

Le Galaxy Z Flip5 est un smartphone élégant et unique en son genre, au format de poche pliable. Même fermé, il est encore plus facile à utiliser. Près de 4 fois plus grand⁵, son écran extérieur offre une multitude de nouvelles fonctions, dont davantage de possibilités de personnalisation, et permet aux utilisatrices et utilisateurs d’accéder aux informations souhaitées en un tournemain.

Grâce aux widgets, il est aisé de consulter la météo, etc. Par exemple, Media Controller⁶ lit la musique tout en affichant les pochettes d’album et Google Finance informe sur les dernières données boursières. Tous les widgets sont visibles d’un coup d’œil et et il suffit de toucher l’écran pour activer l’affichageMulti Widget et passer aussitôt de l’un à l’autre. En outre, les notifications sont facilement vérifiables et les paramètres rapidement accessibles pour le Wi-Fi ou le Bluetooth. Avec le clavier complet et l’historique de discussion Quick Reply, il est possible d’accéder à l’historique de ses appels pour voir les appels manqués et de répondre à ses messages sans ouvrir son téléphone. Un bref glissement vers le haut ouvre Samsung Wallet⁷ pour payer en route, accéder à des codes QR ou à des coupons, ainsi qu’à des cartes d’embarquement, des cartes de membre, des clés numériques et des données de santé.



Fort d’un design incomparable, le Galaxy Z Flip5 offre également une expérience photographique multi-facette. Son grand écran extérieur permet de prendre des selfies de qualité via la caméra arrière, ainsi que des photos époustouflantes sous des angles créatifs via FlexCam. Le traitement des prises de vue en mode Flex⁸ est enfantin: l’affichage rapide dans la fenêtre Flex facilite la vérification des images, l’ajustement de leur ton ou leur suppression. Si les utilisatrices et utilisateurs se laissent photographier par quelqu’un, la personne derrière la caméra peut se voir sur l’écran extérieur grâce à Dual Preview⁹ et ainsi faire des ajustements en temps réel pour obtenir le cliché parfait. La fonction de stabilisation Super Steady garantit une grande netteté, même en déplacement. Et avec le recadrage automatique¹⁰, tout le monde est dans le cadre.



Par ailleurs, le Galaxy Z Flip5 profite d’une IA aux performances accrues qui donne vie à chaque photo. En effet, les conditions de faible luminosité ne résistent pas aux fonctions Nightography optimisées qui libèrent la créativité. Le processeur de signal d’image (ISP) assisté par IA corrige le bruit visuel et améliore les détails et les nuances de couleurs.



Galaxy Z Fold5: un grand écran et des performances accrues pour une meilleure productivité

Le Galaxy Z Fold5 dispose d’un écran d’une taille impressionnante ainsi que d’une batterie incroyablement endurante¹¹ dans un format pliable le plus fin et le plus léger à ce jour¹².



Un grand écran robuste proposant un large éventail de fonctionnalités telles que Multi Window¹³, App Continuity¹⁴, une barre des tâches¹⁵, le glisser-déposer, l’optimisation des applications tierces: ce modèle est un pionnier dans la conception de la productivité mobile quotidienne. Le S Pen Fold Edition¹⁶ introduit en 2021 avec la troisième génération des Galaxy Z Fold a été encore affiné et offre une expérience d’écriture inoubliable sur le Galaxy Z Fold5. Ensemble, ces fonctions et outils assurent une productivité élevée. Accomplir des tâches importantes est désormais possible d’où que ce soit.



La barre des tâches améliorée facilite le travail dynamique en permettant de passer rapidement d’une application fréquemment utilisée à une autre, jusqu’à quatre. Le glisser-déposer des deux mains¹⁷ a également fait des progrès. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent toucher et maintenir une image dans Samsung Gallery avec un doigt et ouvrir l’application Notes en parallèle avec un autre doigt, afin de déplacer l’image par simple glisser-déposer. La fonction Hidden Pop-Up¹⁸ admet en outre qu’une application continue à fonctionner en arrière-plan pendant que les utilisatrices et utilisateurs regardent des contenus vidéo en mode plein écran et discutent dans une fenêtre pop-up en bordure d’écran.



Encore plus fin¹⁹ et plus compact, le S Pen Fold Edition²⁰ facilite la prise de notes. La coque avec S Pen intégré Slim S Pen Case²¹ est presque aussi épaisse²² qu’une coque pliable standard et est disponible dans une grande variété de designs et de coloris²³.



L’écran principal de 7,6 pouces²⁴ permet aux utilisatrices et utilisateurs de regarder leurs films préférés en mode portrait ou paysage sans interruption. En outre, la luminosité maximale a bondi de plus de 30% pour atteindre 1’750 nits²⁵, afin de garantir une expérience de visionnage optimale en extérieur, même en plein soleil.



Le processeur Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy²⁶ assisté par IA assure un dynamisme sans précédent, une expérience de jeu unique et des fonctions multi-jeux sur le plus grand écran de smartphone Galaxy. Le Galaxy Z Fold5 gère sans problème les marathons grâce à son système de refroidissement avancé qui évacue intelligemment la chaleur et réduit ainsi les ralentissements.



Plus de matériaux recyclés

L’entreprise Samsung Electronics est résolument engagée dans la poursuite de ses objectifs environnementaux, y compris le zéro émission nette d’ici fin 2030 pour la division Device eXperience. C’est pourquoi elle a décidé d’accélérer l’adoption des mesures visant à les atteindre. Les Galaxy Z Flip5 et Fold5 sont composés²⁷ d’encore plus de pièces et de matériaux recyclés²⁸, notamment du verre et de l’aluminium recyclés pré-consommation, ainsi que du plastique recyclé post-consommation, issu de filets de pêche, de bidons d’eau et de bouteilles en PET usagés. De plus, le papier de leur boîte d’emballage²⁹ est 100% recyclé³⁰.



La nouvelle gamme Galaxy Z a été conçue pour durer. Afin de prolonger le cycle de vie de chacun de ses appareils, Samsung garantit quatre générations de mises à jour du système d’exploitation Android et cinq ans de mises à jour de sécurité.



Disponibilité et prix

Les Galaxy Z Flip5 et Fold5 sont disponibles dès maintenant.



Le Galaxy Z Flip5 s’adapte à toutes les envies grâce à un choix de quatre coloris: Mint, Graphite, Lavender et Cream³¹. De plus, il s’accompagne de nombreux accessoires³², dont une coque transparente avec support amovible Clear Gadget Case, une coque en cuir Flap Eco Leather Case, une coque transparente Flipsuit Case et une coque en silicone avec anneau Silicon Case.



Le Galaxy Z Fold5 est quant à lui disponible dans trois coloris: Icy Blue, Phantom Black et Cream³³. Un large éventail de coques est proposé, notamment une coque avec S Pen intégré Slim S Pen Case, une coque transparente avec support amovible Clear Gadget Case, une coque en cuir Eco Leather Case et une coque avec rabat et lanière Standing Case³⁴.



Les Samsung Galaxy Z Flip5 et Fold5 sont respectivement au prix à partir de CHF 1’149.– (PVC) et à partir de CHF 1’799.– (PVC).