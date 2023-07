Nouvelle série Samsung Galaxy Watch6: encore plus d’outils au poignet

Partager Facebook

Samsung a dévoilé aujourd’hui les nouvelles Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic¹. La nouvelle série Galaxy Watch6 s’accompagne de mises à niveau ciblées en termes de design, de zones de fréquence cardiaque personnalisées destinées aux athlètes d’endurance, ainsi que de fonctions de santé améliorées.² Ces fonctions incluent un suivi du sommeil repensé pour mieux comprendre son schéma de sommeil, développer de meilleures habitudes de sommeil et créer un environnement propice au repos.

«Avec la nouvelle Galaxy Watch6 et la Galaxy Watch6 Classic, nous proposons des outils évolués, destinés à optimiser la forme et le bien-être, directement à partir du poignet», a déclaré TM Roh, président et responsable Mobile eXperience chez Samsung Electronics, lors de l’événement Unpacked à Séoul. «Du suivi du sommeil et de la condition physique à celui de l’alimentation, Samsung propose des solutions nouvelles et pratiques pour permettre aux utilisatrices et utilisateurs de mieux gérer leur forme.»



Un conseil personnalisé pour un mode de vie plus sain, de jour comme de nuit³

La série Galaxy Watch6 fournit aux utilisatrices et utilisateurs des données pertinentes, ainsi que de précieux conseils personnalisés, des avis, et des encouragements susceptibles de favoriser un mode de vie sain. Celui-ci repose souvent sur un meilleur sommeil: c’est pourquoi Samsung aide les utilisatrices et utilisateurs à optimiser leur nuit comme leur journée. La série Galaxy Watch6 se concentre sur trois éléments clés: la compréhension des schémas de sommeil individuels, le développement de meilleures habitudes et la création d’un environnement propice au repos.



Forte de ses fonctions dédiées au sommeil et au bien-être, la gamme Galaxy Watch6 propose désormais une analyse détaillée des facteurs Sleep Score⁴ – temps de sommeil total, cycle de sommeil, phases de réveil et récupération physique et mentale. Elle permet ainsi d’aider les utilisatrices et utilisateurs à mieux connaître la qualité de leur sommeil nocturne. Les Sleep Messages⁵ individuels, développés en coopération avec la National Sleep Foundation américaine, présentent chaque matin aux utilisatrices et utilisateurs un rapport détaillé sur leur sommeil de la nuit précédente. En outre, la fonction Sleep Consistency de la Galaxy Watch6 indique le niveau de constance des heures de sommeil et de réveil des utilisatrices et utilisateurs. Un symbole animalier représente chaque type de sommeil⁶.



Grâce au suivi du sommeil⁷ amélioré, les utilisatrices et utilisateurs peuvent profiter des connaissances acquises sur leur sommeil en bénéficiant de conseils et de recommandations sur mesure, disponibles à la fois à leur poignet et sur leur smartphone appairé. Quand vient l’heure de se coucher, la Galaxy Watch6 contribue à créer l’environnement de sommeil parfait en modifiant automatiquement les paramètres des appareils électroniques connectés⁸ et en activant le mode sommeil sur la montre et le smartphone⁹. Ceci met en sourdine les notifications, atténue les écrans et active le nouveau capteur infrarouge LED invisible de la montre, qui fournit de précieuses informations sur la condition physique et le bien-être, sans distractions lumineuses supplémentaires.



Les fonctions de fitness bénéficient également d’une personnalisation accrue, afin d’inciter les utilisatrices et utilisateurs à atteindre leurs objectifs individuels. La fonction BodyComposition¹⁰ affiche des indicateurs physiques clés tels que la musculature squelettique, le métabolisme de base, ainsi que les taux d’eau et de graisse corporelles, ce qui permet d’obtenir un instantané complet de l’organisme et de la condition physique, destiné à une approche sur mesure de fixation d’objectifs et de suivi des progrès.



La nouvelle fonction Personalized Heart Rate Zone analyse les capacités physiques individuelles¹¹ et définit cinq niveaux d’intensité de course optimaux, ce qui permet de fixer des objectifs personnalisés adaptés, allant de la combustion des graisses à l’entraînement de haute intensité. Outre plus de 100 suivis d’entraînement disponibles, la nouvelle fonction Track Run enregistre tous les trajets, tandis que celle de Custom Workout permet de créer et de suivre un programme d’entraînement personnalisé.



Outre la surveillance de la pression artérielle¹² et de l’électrocardiogramme¹³, la nouvelle fonction HR Alert¹⁴ aide les utilisatrices et utilisateurs à mieux connaître leur santé cardiaque en détectant les fréquences cardiaques très élevées ou très basses en arrière-plan, même pendant le sommeil¹⁵. La Galaxy Watch6 peut également surveiller la température de la peau pendant la nuit afin de contrôler le cycle menstruel féminin¹⁶. La fonction de détection des chutes¹⁷ protège pendant le sport, en position debout et pendant le sommeil.

Un design raffiné pour tous les goûts

La série Galaxy Watch6 se distingue par son design minimaliste habituel, son écran optimisé et ses nombreuses options de personnalisation¹⁸. L’écran plus grand de 20%¹⁹ permet un meilleur confort de lecture et d’écriture, car il affiche plus de texte à l’écran et un clavier²⁰ plus grand. L’écran de plus haute résolution²¹, dont la luminosité maximale atteint 2’000 nits, ainsi que la fonction d’ajustement de la luminosité lorsque l’écran est allumé (Always On Display) offrent une visibilité satisfaisante, même en plein soleil. Le processeur amélioré et la mémoire permettent également à la Galaxy Watch6 d’offrir des interactions plus fluides et plus rapides²².



La bordure, 30% plus mince, et la bague rotative²³, 15% plus fine, rehaussent la beauté du design. La gamme Galaxy Watch6 dispose également de nouveaux cadrans stylés, interactifs et informatifs, qui exploitent au mieux ce grand écran. Les nouveaux bracelets «One-Click» permettent de combiner facilement les différents modèles. Il est par exemple possible de combiner un bracelet en tissu léger²⁴ et un cadran Sleep-Coaching pour obtenir de précieuses informations sur son sommeil.



La série Galaxy Watch6 dispose d’une batterie de plus grande capacité et présente une consommation de batterie plus faible²⁵, ce que l’écran favorise. Grâce à une recharge rapide en quelques minutes, les utilisatrices et utilisateurs gagnent huit heures d’autonomie supplémentaires – un nombre d’heures idéal pour surveiller les habitudes de sommeil²⁶.



Encore plus de fonctions au poignet: du Thermo-Check au Camera Controller²⁷

La série Galaxy Watch6 offre encore plus de fonctions directement au poignet. Par exemple, Samsung Wallet²⁸ combine l’ancien Samsung Pay avec Samsung Pass pour tenir à disposition certains documents d’identité, billets d’événements, cartes d’embarquement ou cartes de crédit et de membre.



L’écosystème Samsung Galaxy offre des possibilités supplémentaires grâce aux appareils Samsung connectés: Camera Controller permet de contrôler à distance une caméra de smartphone Galaxy appairée²⁹ pour changer de mode et de zoom. Avec Samsung Smart TV³⁰ ou la Galaxy Tab S9, les utilisatrices et utilisateurs peuvent afficher leurs progrès en temps réel sur l’écran grâce à un programme de fitness ou de méditation guidé.



Grâce à Auto Switch, les utilisatrices et utilisateurs peuvent facilement basculer la connexion des Galaxy Buds2 Pro entre différents appareils Samsung. En cas d’égarement de smartphone, la série Galaxy Watch6 permet de localiser celui-ci grâce à Find My Phone, qui inclut un support cartographique³¹. Grâce à la plate-forme de sécurité Samsung Knox, les données personnelles demeurent en sûreté sur la montre.



Disponibilité³²

La Galaxy Watch6 et la Galaxy Watch6 Classic sont disponibles dès maintenant.



La Galaxy Watch6 est disponible en taille Large en version BT et LTE et coloris Graphite et Silver, et en taille Small en version BT et LTE et coloris Graphite et Gold.



La Galaxy Watch6 Classic, encore plus haut de gamme et dotée de la fameuse lunette pivotante, est disponible en Black et en Silver et taille Small en version BT et LTE, et en taille Large en version BT et LTE.



Pour les amatrices et amateurs d’aventures qui accordent une grande importance à la durabilité, aux performances et au style, la Galaxy Watch5 Pro reste une excellente option, qui dispose désormais de fonctions améliorées³³ au format d’échange GPS (GPX): outre la possibilité de rechercher facilement des itinéraires recommandés et d’y accéder, Route Workout prend désormais en charge la course et la marche, en plus de la randonnée et du vélo.

Prix