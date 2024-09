Samsung lance le Galaxy S24 FE 

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Samsung Electronics présente aujourd’hui le Galaxy S24 FE. Basé sur la série Galaxy S, il rend les fonctionnalités Galaxy AI1 accessibles à encore plus d’utilisatrices et d’utilisateurs et est désormais disponible en Suisse.

Propulsé par le moteur ProVisual basé sur l’IA et les fonctions Galaxy AI Photo Assist, le Galaxy S24 FE présente une configuration d’appareil photo améliorée qui permet aux utilisatrices et utilisateurs d’être plus créatifs. L’écran Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pouces, la batterie longue durée de 4’700 mAh et le puissant chipset de la série Exynos 2400 en font l’appareil parfait pour les jeux en déplacement. Emballé dans un design emblématique et protégé par la sécurité robuste Samsung Knox, le Galaxy S24 FE offre les meilleurs outils Galaxy AI ainsi qu’une connectivité écosystémique qui améliore la communication, la productivité et la créativité.

« Nous voulons que chacun puisse profiter de tous les avantages de nos dernières innovations mobiles, explique Fabrizio Camardella, Director Mobile chez Samsung Suisse. Galaxy AI ouvre aux utilisatrices et utilisateurs de nouvelles expériences qui les aident à communiquer et à être plus créatifs et productifs. Le Galaxy S24 FE rend les puissantes performances et les fonctions premium Galaxy AI de la série S24 accessibles à encore plus de personnes. »

Liberté de création grâce à la caméra et à l’édition assistées par l’IA

Le Galaxy S24 FE facilite la prise de photos et de vidéos de haute qualité. Son équipement photo de première classe comprend un objectif grand angle de 50 MP et un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x, tous deux soutenus par la stabilisation d’image optique (OIS), ainsi qu’un objectif ultra grand angle de 12 MP et un appareil photo selfie de 10 MP.

Les capacités du système de caméra sont étendues par le moteur dynamique ProVisual Engine de Samsung. Le ProVisual Engine, qui fait ses débuts dans la série FE, offre une série d’outils basés sur l’IA qui maximisent la liberté de création :

Nightography avec traitement du signal d’image AI (ISP) pour améliorer les performances dans des conditions de faible luminosité et réaliser de beaux portraits de nuit.

avec traitement du signal d’image AI (ISP) pour améliorer les performances dans des conditions de faible luminosité et réaliser de beaux portraits de nuit. Fonctionne avec le capteur Adaptive Pixel 50 MP de la caméra grand angle pour permettre une qualité optique à des niveaux de zoom de 2x en plus du zoom optique 3x.

50 MP de la caméra grand angle pour permettre une qualité optique à des niveaux de zoom de 2x en plus du zoom optique 3x. Le zoom AI offre une qualité d’image améliorée pour les distances entre les longueurs de zoom numérique.

Moteur Object-Aware pour la reconnaissance des scènes et l’optimisation des couleurs en High Dynamic Range (HDR) pour des photos et vidéos vivantes et réalistes.

Les fonctions Photo Assist offrent un soutien lors de l’édition de photos. En effet, depuis le lancement de la série Galaxy S24, Galaxy AI est devenu incontournable pour l’édition des photos :

Generative Edit 2 reconstruit le monde grâce à des fonctions de déplacement et d’éloignement des objets, permettant ainsi une plus grande liberté de création.

reconstruit le monde grâce à des fonctions de déplacement et d’éloignement des objets, permettant ainsi une plus grande liberté de création. Portrait Studio 3 présente les selfies sous forme de dessins animés, de bandes dessinées, d’aquarelles ou d’esquisses pour donner du style aux profils en ligne.

présente les selfies sous forme de dessins animés, de bandes dessinées, d’aquarelles ou d’esquisses pour donner du style aux profils en ligne. Edit Suggestions 4 éliminent rapidement les éléments perturbateurs gênants, comme les reflets, en appuyant sur un bouton.

éliminent rapidement les éléments perturbateurs gênants, comme les reflets, en appuyant sur un bouton. Instant Slow-Mo5 immortalise chaque seconde des moments importants de la vie en un clin d’œil.

Jouer avec des performances puissantes

Le puissant chipset de la série Exynos 2400 permet une expérience de jeu sans compromis, compatible avec des fonctions de pointe comme le Ray Tracing. Dans un monde où la vitesse et l’efficacité comptent, le Galaxy S24 FE exploite plusieurs fonctions essentielles pour garder une longueur d’avance sur la concurrence :

Une chambre à vapeur 1.1x plus grande 6 améliore le refroidissement afin de maintenir une puissance de pointe pendant de longues périodes.

améliore le refroidissement afin de maintenir une puissance de pointe pendant de longues périodes. La batterie plus grande de 4’700 mAh 7 permet de longues sessions de jeu sans souci.

plus grande permet de longues sessions de jeu sans souci. Un écran AMOLED 2X adaptatif de 6.7 pouces – le plus grand écran jamais utilisé dans la série FE – avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz qui offre une expérience visuelle fluide et époustouflante.

– le plus grand écran jamais utilisé dans la série FE – avec un qui offre une expérience visuelle fluide et époustouflante. Vision Booster optimise la couleur et le contraste même en plein soleil.

Expériences Galaxy AI sûres et intelligentes

Comme la série S24, le Galaxy S24 FE offre les fonctionnalités suivantes :

Circle to Search 8 permet d’effectuer facilement des recherches en les entourant.

permet d’effectuer facilement des recherches en les entourant. Interpreter 9 traduit simultanément les conversations, même hors ligne.

traduit simultanément les conversations, même hors ligne. Live Translate 10 brise les barrières de la communication lors des appels téléphoniques en traduisant en direct les langues étrangères.

brise les barrières de la communication lors des appels téléphoniques en traduisant en direct les langues étrangères. Chat Assist adapte facilement le ton, la grammaire et le vocabulaire des messages.

adapte facilement le ton, la grammaire et le vocabulaire des messages. Note Assist 11 optimise et automatise le formatage et la traduction.

optimise et automatise le formatage et la traduction. Transcript Assist 12 traduit les enregistrements audio et libère des longues transcriptions.

traduit les enregistrements audio et libère des longues transcriptions. Browsing Assist13 dans le navigateur Internet de Samsung crée des résumés ou traduit des pages Web entières.

Comme toute la série S, le Galaxy S24 FE est équipé de Samsung Knox, la solution de sécurité multicouche de Samsung qui protège les données sensibles sur le smartphone. Le Galaxy S24 FE intègre une variété de matériaux recyclés, y compris du plastique recyclé, de l’aluminium, du verre et des métaux rares dans les composants internes et externes.14 Il reçoit 7 générations de mises à jour du système d’exploitation et 7 ans de mises à jour de sécurité15 et est livré dans une boîte d’emballage en papier 100 % recyclé16.

Disponibilité et prix

Le Galaxy S24 FE est disponible dès maintenant dans les couleurs Blue, Graphite, Mint et Yellow à partir de CHF 679 (prix de vente conseillé).17