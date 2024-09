Avis – Objectif Sony FE 85mm f/1.4 GM II

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le Sony FE 85mm f/1.4 GM II (référence SEL85F14GM2) est un objectif à focale fixe, téléobjectif court, spécialement conçu pour les appareils photo hybrides plein format de la gamme Alpha de Sony, équipés d’une monture E.

Compatible également avec les appareils dotés de capteurs APS-C, il offre dans ce cas une focale effective de 127,5 mm grâce au facteur de recadrage de 1,5x. Ce nouvel objectif, version Mark II, succède à la première édition du Sony FE 85mm F1.4 GM, lancée en 2016.

Sur le plan optique, ce modèle est doté de 14 éléments répartis en 11 groupes, incluant deux lentilles en verre ED (dispersion ultra-faible) et deux éléments asphériques extrêmes (XA), destinés à réduire les aberrations et à offrir une résolution optimale.

Le diaphragme presque circulaire à 11 lamelles garantit un effet bokeh de qualité, créant un flou d’arrière-plan particulièrement esthétique. L’objectif est équipé de deux moteurs linéaires XD (dynamique extrême), assurant une mise au point automatique rapide, silencieuse et précise, tout en bénéficiant d’une conception résistante à la poussière et à l’humidité.

La technologie de revêtement Nano AR II de Sony est présente pour minimiser les réflexions internes, évitant ainsi les effets de flare et de ghosting, tandis qu’un traitement à la fluorine sur la lentille frontale repousse les empreintes, la poussière et autres salissures.

L’objectif propose une bague d’ouverture traditionnelle, allant de f/1.4 à f/16 avec des incréments d’un tiers de stop, et offre également un mode automatique. Un interrupteur Click On/Off permet de choisir entre des crans marqués à chaque valeur d’ouverture ou un mouvement fluide et silencieux, idéal pour l’enregistrement vidéo. Par ailleurs, un verrouillage d’iris est disponible, permettant de fixer la bague d’ouverture sur un réglage précis.

Disponible dès maintenant, le Sony FE 85mm f/1.4 GM II est proposé à un prix de CHF 1999.- . Construit au Japon, il pèse 642 grammes, soit 20 % de moins que la version précédente, malgré une longueur quasiment identique, grâce à un corps hybride en métal et plastique technique.

Avec une réduction de 13 % de son volume global, ce nouvel objectif apparaît mieux équilibré,même avec le large pare-soleil inclus. Parmi les concurrents directs, on retrouve notamment le Sigma 85mm F1.4 DG DN Art, le Samyang AF 85mm f/1.4 FE, ainsi que l’ancien modèle Sony FE 85mm f/1.4 GM.

Bien que l’objectif bénéficie d’une conception résistante aux intempéries, il n’intègre pas de stabilisation optique. Il repose ainsi sur le système de stabilisation intégré à la plupart des boîtiers Sony.

Les principales commandes externes incluent une large bague de mise au point manuelle et une nouvelle bague d’ouverture. La mise au point manuelle est possible via cette bague texturée, lorsque l’interrupteur AF/MF est activé sur le fût de l’objectif. Bien que la plage de mise au point ne soit pas limitée par des butées, rendant la mise au point sur l’infini plus délicate, les utilisateurs de filtres polarisants apprécieront que le filetage de 77 mm ne tourne pas lors de la mise au point.

L’autofocus, animé par deux moteurs XD linéaires, se montre rapide, silencieux et fluide, tant pour la photographie que pour la vidéo. Le phénomène de « respiration de mise au point » est atténué à la fois optiquement et numériquement.

Lors de nos tests sur un Sony A9 III, l’autofocus a impressionné par sa rapidité et son silence, même dans des conditions de faible luminosité. Les affirmations de Sony, qui promet jusqu’à trois fois plus de vitesse de mise au point et un suivi de sujet sept fois plus rapide que la version originale, se sont avérées largement fondées. La fonction Eye AF de Sony fonctionne également à merveille, verrouillant et suivant précisément l’œil du sujet, ce qui en fait un outil idéal pour les portraits.

L’objectif dispose également de deux boutons personnalisables de maintien de la mise au point, particulièrement utiles pour verrouiller la distance focale ou activer la fonction Eye AF.

En termes de qualité d’image, cet objectif excelle. Avec une netteté remarquable au centre et des performances impressionnantes sur les bords du cadre, il est dans le haut du panier. Les distorsions, le vignettage et les aberrations chromatiques sont tous maîtrisés avec brio. De plus, le diaphragme arrondi à 11 lamelles permet de créer de magnifiques effets bokeh à grande ouverture.

Dans l’ensemble, le Sony FE 85mm f/1.4 GM II constitue un choix incontournable pour les portraitistes et vidéastes exigeants. Plus léger, plus compact et plus performant que la version précédente, cet objectif s’adresse à ceux qui recherchent une qualité irréprochable, même s’il reste l’un des plus onéreux de sa catégorie.