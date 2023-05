S’amuser partout, tout le temps : Sony présente le nouveau Xperia 10 V

Partager Facebook

Le smartphone 5G le plus léger au monde (159 g) avec une batterie de 5 000 mAh1 offrant jusqu’à environ 34 heures2 de lecture vidéo en continu, doté pour la première fois de haut-parleurs stéréo en façade pour regarder ses contenus avec un son puissant.

Sony présente son smartphone ultra-complet de son milieu de gamme, le Xperia 10 V. Compact et léger, il est facile à transporter partout, et il profite de la meilleure batterie de son segment avec 5 000 mAh, de nouveaux haut-parleurs en façade, d’un écran OLED lumineux et d’un appareil photo à trois objectifs.

En plus de sa batterie haute capacité offrant environ 34 heures de lecture vidéo en continu, il a le boîtier le plus léger au monde, avec un cadre fin facile à utiliser en déplacement d’une seule main, et un verre renforcé Corning Gorilla Glass Victus pour une robustesse renforcée.

Sur le plan de la prise de vue, il est doté d’un nouveau capteur d’image environ 1,6 fois plus grand que le modèle précédent3, permettant de photographier et de filmer avec un faible bruit même en basse lumière.

Parfait pour le divertissement en déplacement

Que vous regardiez un film ou écoutiez de la musique, les haut-parleurs stéréo sur la face avant du téléphone fournissent un son puissant et équilibré en véritable stéréo4.

L’écran OLED Full HD+ de 6,1 pouces est par ailleurs environ 1,5 fois plus lumineux que sur le modèle précédent5, afin d’améliorer sa lisibilité en extérieur. L’écran TRILUMINOS pour mobile s’appuie sur les années d’expertise de Sony dans les téléviseurs pour optimiser l’affichage en regardant des films, avec des images superbes et éclatantes.

Doté d’un jack audio 3,5 mm, il supporte également la technologie de transmission sans fil LDAC 6, pour permettre de profiter d’un son haute résolution de qualité supérieure, aussi bien avec des écouteurs filaires que sans fil. Le DSEE Ultimate 7, qui utilise la technologie d’IA propriétaire de Sony, reproduit par ailleurs la source sonore du service de streaming8 dans un son de qualité supérieure, équivalente à la haute résolution.

Des clichés superbes, facilement

Capturer pleinement la vie : rien de plus facile avec le Xperia 10 V. L’appareil utilise des technologies de détection des scènes, des conditions et des sujets pour sélectionner automatiquement les réglages idéaux pour le meilleur cliché : vous n’aurez plus besoin de perdre votre temps à faire des réglages.

Avec un choix de trois objectifs sur l’appareil dorsal (longueurs focales9 de 16 mm (f/2,2), 26 mm (f/1,8) et 54 mm (f/2,2)), des photos très différentes deviennent possibles. De plus, l’objectif grand-angle reçoit un nouveau capteur d’image10 environ 1,6 fois plus grand que sur le modèle précédent, permettant de capturer plus de lumière afin de faire des clichés plus clairs et moins bruités dans des endroits plus sombres. La stabilisation d’image optique permet de capturer des photos superbes dans les environnements sombres difficiles à photographier, les scènes à contraste élevé et les situations nocturnes.

La fonction de déclenchement par la main de l’appareil frontal permet de faire des selfies facilement à distance, en déclenchant la prise de vue lorsque vous pointez la paume vers l’appareil.

La stabilisation d’image hybride (Optical SteadyShot) exclusive de Sony, qui associe stabilisation d’image optique et stabilisation d’image électronique, permet d’enregistrer des vidéos plus nettes.

Léger, robuste et superbe

Officiellement le smartphone 5G à batterie de 5 000 mAh le plus léger au monde avec ses 159 g, il offre une durée de lecture de vidéo impressionnante de 34 heures (environ).

En plus de sa conception étanche à l’eau et à la poussière IP65/IP68, il intègre un écran robuste grâce au verre Corning Gorilla Glass Victus, extrêmement résistant aux chutes comme aux rayures.

Le Xperia 10 V est proposé dans les mêmes couleurs (lavande, vert sauge, blanc et noir) que les derniers écouteurs entièrement sans fil de Sony, les WF-C700N (vendus séparément). Ainsi, vous pouvez accorder votre smartphone et vos écouteurs lors de vos déplacements, en plus de vous immerger dans votre musique grâce à l’excellente suppression du bruit des écouteurs.



Le très pratique support des e-SIM est inclus et, en plus de la mémoire intégrée de 6 Go (RAM) / 128 Go (ROM), il est compatible avec les microSDXC11 jusqu’à 1 To : vous pourrez stocker de grands volumes de contenus sans recourir à un coûteux abonnement au cloud.



Pour une utilisation facile, le Xperia 10 V est doté de la détection latérale, pour des raccourcis rapides vers les applications, et du « Mode multifenêtre 21:9 » qui divise l’écran en deux parties pour pouvoir facilement naviguer sur le web et regarder une vidéo simultanément en utilisant la totalité de son écran 21:912.

Développement durable

Le groupe Sony s’est fixé un projet environnemental « Road to Zero », qui vise un impact environnemental nul d’ici 2050. Pour cela, Sony agit par étapes, avec des objectifs environnementaux à moyen terme. Parmi ceux-ci, Sony vise à éliminer totalement les matériaux plastiques des emballages pour les nouveaux produits de petite taille d’ici 2025.

Le Xperia 10 V réussit à n’utiliser aucun plastique dans son emballage individuel.13 Il utilise également le mélange de matériaux originaux exclusifs de Sony pour la boîte et le support principal du produit, réalisés à partir de fibres de bambou, de canne à sucre et de papier recyclé déjà utilisé14. De plus, le SORPLAS est utilisé comme matériau brut pour certains éléments, aussi bien interne qu’externe.

Accessoire : une coque stylée avec pied pour le Xperia 10 V (XQZ-CBDC)

Le Xperia 10 V peut recevoir en option une coque accordée à sa couleur, avec un pied intégré pratique pour regarder des vidéos avec les haut-parleurs en façade. Cette coque fine est conçue pour épouser la forme du Xperia 10 V et associer fonctionnalité et prise en main facile. Elle utilise elle aussi le SORPLAS recyclé de Sony dans ses matériaux bruts.

Disponibilité

Le Xperia 10 V sera commercialisé à partir de mi-juin . Il sera disponible en lavande, vert sauge, blanc et noir pour un prix public conseillé de CHF 449.