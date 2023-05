Une entreprise suisse s’attaque à DeepL, Google Translate et compagnie

Partager Facebook

Textshuttle, fournisseur suisse de solutions de traduction automatisées, a lancé un service de traduction gratuit pour le grand public. Dès à présent, tout le monde peut faire traduire des textes ou des documents Word et PowerPoint entiers sur textshuttle.com. La plateforme présente de nombreux avantages par rapport à la concurrence. Par exemple, elle est développée et exploitée en Suisse et couvre ainsi les quatre langues nationales et le suisse allemand. Jusqu’à présent, Textshuttle était connu comme un service purement destiné aux entreprisesu et utilisé par de grands groupes comme Swiss Life, OBI Group ou encore la Banque Migros.

Avec le lancement de son offre gratuite, la spin-off de l’Université de Zurich Textshuttle entre en concurrence directe avec les géants de la traduction par intelligence artificielle (IA) DeepL ou Google Translate. Alors que ces derniers viennent de l’étranger, Textshuttle est entièrement développé et exploité en Suisse, par conviction. Les particularités linguistiques et culturelles locales font en effet partie intégrante de ce service. Ainsi, les langues sont adaptées à l’orthographe et aux expressions courantes en Suisse. Textshuttle est également le seul service de traduction par IA au monde à proposer des traductions de et vers le suisse allemand et le romanche.

Outre ces atouts linguistiques, Textshuttle présente également des avantages techniques. Les utilisateurs peuvent en effet traduire de plus grandes quantités de texte et plus de documents que les autres offres gratuites. Les documents conservent également leur mise en page d’origine. Enfin, Textshuttle permet de générer en un tour de main différentes variantes de traduction. « Cela est important, car les utilisateurs n’utilisent plus les services de traduction assistée par ordinateur pour de simples traductions, explique Lucas Seiler, CEO de Textshuttle. Ce qui les intéresse, c’est l’interaction avec la langue souhaitée. Les modèles d’IA complexes sont aujourd’hui capables de produire plus qu’une simple traduction correcte. Avec Textshuttle, les utilisateurs peuvent, si nécessaire, se voir proposer très facilement des alternatives pour certains mots ou segments et choisir la variante qui leur convient le mieux. »

Une large utilisation assure une amélioration continue des résultats de traduction

Les traductions de Textshuttle sont réalisées à l’aide de réseaux neuronaux, c’est-à-dire de l’IA. Le système apprend sur la base des ressources linguistiques existantes et reçoit par ce biais de manière continue de nouvelles traductions existantes. Le développement se poursuit par des processus itératifs et est constamment adapté et amélioré par les technologies actuelles. Parallèlement, l’utilisation à grande échelle par les utilisateurs assure une évaluation et une amélioration continues des résultats de traduction.

Jusqu’à présent, Textshuttle était uniquement connu comme service de traduction par IA pour les clients commerciaux. Parmi eux, on trouve de grands groupes comme Swiss Life, OBI Group ou encore la Banque Migros. En ce qui concerne l’offre gratuite, ils en profitent parfois pour former Textshuttle à leur corporate wording et intégrer des guides de style. « Nous continuerons bien sûr à proposer le service B2B, qui constitue notre prestation de traduction la plus complète, ajoute Lucas Seiler. Il est et restera notre activité principale. Or, ce qui est formidable, c’est que celui-ci profite également de la large utilisation de la plateforme gratuite et de l’acquisition continue de connaissances qui en découle. »

A propos de Textshuttle

Textshuttle est un fournisseur indépendant de solutions de traduction automatique, spécialisé dans la sécurité des données et la rédaction pour les entreprises. Fondée en tant que spin-off de l’Université de Zurich, l’entreprise entretient des relations étroites avec des instituts de recherche de pointe et emploie actuellement 23 experts en apprentissage automatique et en technologie de traduction. Le logiciel de traduction basé sur l’IA de Textshuttle est utilisé par des milliers de collaborateurs et des dizaines d’équipes de traduction professionnelles dans des groupes suisses et multinationaux tels que Swiss Life, la Banque Migros ou le groupe OBI. Depuis mai 2023, l’entreprise propose également un service de traduction IA gratuit pour le grand public sur textshuttle.com. La société Textshuttle est dirigée par son CEO Lucas Seiler. Plus d’informations sur textshuttle.com et textshuttle.com/business.