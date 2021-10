SCARLET NEXUS : mise à jour 1.04 et pack DLC au programme

Partager Facebook

Le DLC « Pack d’amélioration d’affinité 1 » comprend des apparences d’armes et tenues avec un design inédit et original, notamment l’ensemble « Fairy Tale Attire » conçu par Yusuke Kozaki. Le pack inclut également de nouveaux niveaux d’affinité dans le jeu avec un total de 10 nouveaux épisodes. De plus, un nouveau niveau d’affinité, « EX », sera ajouté.

La mise à jour gratuite 1.04 apportera plus de 50 nouveaux défis dans le jeu qui permettront aux joueurs de débloquer des récompenses pour chaque défi accompli, tels que des variations de costumes et des skins d’armes pour que les joueurs puissent changer leur apparence sans aucun effet sur les performances de leurs équipements. Des plugins supplémentaires dans la boutique ainsi que des nouveaux dialogues seront disponibles.

SCARLET NEXUS est, de plus, dès maintenant disponible sur Xbox Game Pass, Xbox Game Pass sur PC et Xbox Game Pass Ultimate, le cloud sur consoles étant également pris en charge.

Rejoignez dès maintenant les rangs de la Brigade d’Elimination des Autres, qui regroupe les meilleurs guerriers psioniques et prenez le contrôle de Yuito ou de Kasane pour découvrir l’action palpitante psychokinésique et une perspective unique sur l’histoire du jeu selon votre choix initial.

SCARLET NEXUS est disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation ®5, PlayStation®4 et PC.