SEGA annonce le RGG Direct

SEGA vient d’annoncer RGG Like a Dragon Direct, la première émission occidentale de Ryu Ga Gotoku Studio. Retrouvez dans RGG Like a Dragon Direct les toutes dernières infos, bandes-annonces et plus encore sur Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name et Like a Dragon: Infinite Wealth.

Le RGG Direct aura lieu le 20 septembre à 6h (heure française) via Twitch.tv/sega et youtube.com/@SEGA_West.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sortira le 9 novembre 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.