GIANTS Software annonce le troisième tournoi de « la Farming Simulator League »

GIANTS Software, le développeur et éditeur de Farming Simulator, organise le troisième tournoi de la cinquième saison de la Farming Simulator League (FSL). La compétition se déroulera le 16 et le 17 septembre. Streamé sur YouTube, Twitch et Facebook, la compétition éliminatoire oppose des équipes de trois joueurs dans un duel eSport pour toute la famille.

Les spectateurs désireux de passer de l’autre côté du miroir et participer à la compétition sont les bienvenus : les nouveaux venus peuvent s’inscrire sur fsl.giants-software.com et remporter une part de la cagnotte de la saison 5, s’élevant à 200 000 euros.

Première compétition en ligne pour Farming Simulator 22

La saison 5 de la FSL a commencé cet été avec deux évènements physiques. L’équipe HELM, sponsorisée par HELM AG, l’une des plus grandes entreprises agricoles indépendantes au monde, a remporté les compétitions de la FarmCon, l’évènement annuel de GIANTS Software, et de la gamescom, le plus grand salon du jeu vidéo.

Ce week-end, l’ensemble des équipes devront faire la démonstration de leur talent et de leurs compétences dans le tout premier tournoi en ligne de la saison 5.

Récoltez, assemblez les balles et gagnez des points

La FSL est une compétition en équipe qui requiert coordination et stratégie. Avant le début du match, les joueurs de chaque équipe doivent choisir les véhicules qui seront disponibles pendant une phase d’exclusion appelée Ban & Pick. Certains membres, et même parfois tous les membres d’une équipe, doivent changer de machine pendant le tournoi : moissonneuse, presse à balle, tracteur, chariot ou camion.

Les équipes de trois s’affrontent pendant 10 minutes avec pour objectif d’obtenir le plus de points en récoltant du blé, en assemblant des balles et en les livrant dans la grange. Ce week-end, la compétition débutera à 10h et sera diffusée sur les chaînes officielles de GIANTS Software.

Farming Simulator 22 est disponible sur PC, Mac, PlayStation5 , Xbox Series X|S, PlayStation4 et Xbox One. La Farming Simulator League est disponible dans le mode Arena de l’espace multijoueur.