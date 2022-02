SEGA annonce un troisième film Sonic ainsi qu’une série live action !

Partager Facebook

Paramount Pictures et SEGA ont annoncé aujourd’hui avoir entamé la production du troisième volet de la franchise Sonic. Les deux groupes sont également en train de développer la toute première série Sonic live-action, prévue pour 2023. Celle-ci inclura le personnage Knuckles, doublé par l’acteur Idris Elba.

Sonic a battu plusieurs records au box office, devenant l’adaptation d’un jeu vidéo la plus rentable de tous les temps, en ayant engendré près de 320$ millions de recettes. Prévu le 30 Mars Sonic 2 reprendra le casting original, remis en scène par le réalisateur Jeff Fowler et les scénaristes Pat Casey et Josh Miller. Parmi les producteurs figurent Neal H. Moritz, Toby Ascher et Toru Nakahara, avec Haruki Satomi, Nan Morales et Tim Miller en producteurs exécutifs.

Haruki Satomi, PDG de SEGA a déclaré « Nous sommes ravis d’annoncer la production du troisième film Sonic sur grand écran ainsi que de la toute première série live-action Sonic pour Paramount+. Nous bénéficions d’une relation remarquable avec Paramount et avons hâte de poursuivre l’expansion de la franchise Sonic à leurs côtés. 2022 est en passe de devenir une année cruciale pour la franchise, avec la sortie du second film prévue en Mars/Avril, mais également celle de Sonic Frontiers, le nouveau jeu vidéo très attendu, prévu pour la fin de l’année. Sonic est adulé par les fans du monde entier depuis plus de 30 ans, et nous sommes impatients de continuer à leur faire vivre des expériences mémorables qui créeront de nouveaux souvenirs pendant encore de nombreuses années ».

« Depuis plus de trois décennies, l’univers haut en couleur et peuplé de personnages uniques de Sonic a réuni une des communautés de fans les plus passionnées. » a confié Brian Robbins, Président et PDG de Paramount Pictures & Nickelodeon ; Responsable du Contenu, des Films, Jeunesse & Famille – Paramount+. « Nous avons hâte de continuer à collaborer avec SEGA, Neal Moritz et tous nos partenaires créatifs pour explorer de nouvelles façons d’agrandir la franchise Sonic sur toutes les plateformes et de captiver son fidèle public à travers le monde ».

Selon le producteur Neal Moritz, « Le monde de Sonic capture l’imagination depuis des décennies, et nous sommes enchantés d’étendre les limites de ce que la franchise a pu offrir jusqu’à présent grâce à des œuvres sur grand écran mais aussi dans les salons des fans de Sonic. Seul le ciel peut nous arrêter ! Je suis infiniment fier d’avoir participé à la création du nouveau contenu Sonic pour les fans de la première heure mais aussi de faire découvrir Sonic à une nouvelle génération ».

Basée sur la franchise du jeu vidéo célébrissime de SEGA, la saga des films Sonic raconte l’histoire du hérisson le plus rapide du monde alors qu’il s’habitue à sa nouvelle vie sur Terre. Le premier volet de la saga, une comédie en prise de vues réelles sortie en février 2020, suit l’histoire de Sonic et de son nouveau meilleur ami Tom (James Marsden), tandis qu’ils unissent leurs forces pour défendre la planète contre le génie machiavélique Dr. Robotnik (Jim Carrey) et ses désirs de dominer le monde. Le film familial a également en tête d’affiche Tika Sumpter et Ben Schwartz, qui prête sa voix à Sonic.