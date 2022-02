ArenaNet et iam8bit annoncent un double vinyle pour la bande originale de Guild Wars 2: End of Dragons

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Cette nouvelle collection en double vinyle est dès à présent disponible en précommande. Guild Wars 2: End of Dragons sortira le 28 février prochain.

Les fans de Guild Wars 2 ont pu revivre les extensions Heart of Thorns et Path of Fire par le biais de bandes originales superbement réalisées par iam8bit, et cette nouvelle sortie vinyle vient agrémenter cette collection. Sa pochette aux couleurs ivoire et turquoise est recouverte d’une pellicule holographique représentant le féroce dragon de l’extension, dans la lignée thématique des deux précédentes collections. Une fois dépliés, les volets intérieurs proposent une magnifique illustration d’une scène que les fans pourront bientôt découvrir en jeu.

L’album comprend 31 pistes de la bande originale, qui reproduisent fidèlement l’ambiance exaltante des combats, de l’intrigue et de l’exploration que les joueurs pourront vivre à travers le mystérieux continent de Cantha. La bande originale a été composée par Maclaine Diemer, Michael Choi, Sojin Ryu, Andi Roselund, Bryan Atkinson et Lena Raine, avec une piste supplémentaire signée Joyce Kwon.

La bande originale vinyle de Guild Wars 2: End of Dragons est proposée au prix de 40 dollars et devrait être expédiée à compter du quatrième trimestre 2022.