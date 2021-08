SEGA annonce une web série à l’occasion de la sortie de Sonic Colours: Ultimate

Partager Facebook

Afin de célébrer la sortie prochaine de Sonic Colours: Ultimate, SEGA a révélé le tout premier épisode de sa web série en deux parties, Rise of the Wisps, présentant aux fans le tout nouveau Wisp de Jade.

Dans l’épisode d’aujourd’hui, Sonic et Tails sont rejoints par un Wisp de Jade solitaire, qui a échappé de justesse aux charmants manèges de l’incroyable parc d’attraction du Dr. Eggman. Ensemble, Sonic, Tails et leur nouveau compagnon devront s’associer afin de défaire les plans diaboliques du Dr. Eggman qui consistent à exploiter le pouvoir des Wisps pour s’emparer de l’univers.

La série animée « Rise of the Wisps » continue de célébrer le 30ème anniversaire de Sonic en attendant Sonic Colours: Ultimate, le remaster du jeu de plateforme tant apprécié Sonic Colours, sorti en 2010 sur Wii. Cette nouvelle version sera disponible sur PlayStation®4, Xbox One et Nintendo Switch™ le 7 septembre.

A propos de Sonic :

Vitesse superSonic et action en continu : Accélérez jusqu’à atteindre une vitesse qui vous tiendra en haleine, manœuvrez pour éviter les obstacles et voyagez à travers différents mondes. Attendez le bon moment pour attaquer afin de charger votre puissance et atteindre la vitesse super « Sonic » !

Un parc d’attractions intergalactique : Explorez de magnifiques environnements tels que la Sweet Mountain, une montagne remplie de délicieuses douceurs ou encore le Parc Aquatique où piscines et vie sous-marine vous attendent !

Le pouvoir des Wisps : Transformez Sonic en réunissant des Wisps afin de sortir triomphant de vos ennemis et découvrir les secrets du parc d’attractions spatial de Robotnik. Avec le Wisp fantôme de Jade, vous pourrez par exemple passer à travers la matière et découvrir de nouveaux chemins.

Plus beau que jamais : Sonic Colours arrive maintenant sur consoles next-gen et bénéficie de visuels en 4K encore plus colorés, de performances accrues en 60 fps, de contrôles améliorés et bien plus encore !

Un nouveau mode « Rival Rush » : Mettez vos talents à l’épreuve et affrontez Metal Sonic en duel. Atteignez de nouveaux records pour obtenir de nombreuses récompenses.

