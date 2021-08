Découvrez les six royaumes de Lost in Random

Explorez les six royaumes de Lost in Random, découvrez des personnages uniques et surmontez des obstacles qui mettront à rude épreuve Paire et Décisse, les deux protagonistes du jeu. Vous trouverez ci-dessous une brève description de chaque royaume :

Unibourg : ce royaume décrépit est enseveli sous les déchets des cinq autres secteurs. C’est au sein de cette zone délabrée que vivent Paire et sa sœur et où elles se sentent en sécurité.

Doubleville : un lieu de dualités et de doubles personnalités qui se transforme au gré des lancers de dés de la Reine. Ce royaume magique évolue en permanence et peut changer radicalement d’un matin à l’autre.

Troyaume : cette région est à feu et à sang depuis l’assassinat de son Roi voici quelques années. Elle est plongée dans une guerre civile initiée par les Triplés, les héritiers du trône.

Quartebourg : un royaume sans foi ni loi, bâti sur les ruines de Quarteville, où seuls les jeux d’argent permettent d’obtenir ce que vous désirez.

Quintopolis : jadis terre mythique et puissante aux innombrables merveilles, elle n’est plus que l’ombre d’elle-même depuis la Guerre du Dé unique, à l’instar des autres royaumes.

Sixtopie : le lieu de résidence de la Reine, qu’elle considère comme le plus grand des six royaumes, est censé être un paradis magique et luxueux. Toutefois, sans que l’on sache pourquoi, ceux qui pénètrent en Sixtopie n’en ressortent jamais.

