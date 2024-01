SEGA et Druski collaborent sur Like a Dragon : Infinite Wealth

SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio ont collaboré avec l’acteur et humoriste Druski dans un nouveau trailer en live-action pour Like a Dragon: Infinite Wealth, l’un des jeux vidéo les plus attendus de 2024. Laissez Druski vous guider à travers les plages magnifiques d’Hawaï, mais aussi à travers les côtés les plus sombre de ce paradis sur terre.

Like a Dragon: Infinite Wealth sera disponible le 26 janvier 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Windows et Steam (PC).