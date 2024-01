eFootball dépasse les 700 millions de téléchargements

Partager Facebook

Pour célébrer ce succès, KONAMI lance une campagne in-game du 11 janvier au 1er février.

Durant ces trois semaines, un bonus de connexion spécial offrira un « Player of the Week » (POTW) par semaine – trois au total. Les utilisateurs peuvent également obtenir 1 x Accord chanceux mondial chaque jour sous la forme d’un bonus de connexion pendant la campagne.

Récompenses de campagne

Durant la campagne, les utilisateurs peuvent prendre part à divers « Tour Events », « Challenge Events » et « eFootball Leagues » pour tenter de remporter 200000 GP, 210 Pièces eFootball et plus encore.

eFootball Championship Club Event : FC Bayern München

En décembre 2023, KONAMI a annoncé l’évolution de ses principaux tournois esport, en présentant le format eFootball Championship Club Event.

Les eFootball Championship Club Events invitent les utilisateurs du monde entier à s’affronter dans des qualifications en ligne régionales, suivies d’une finale qui déterminera le représentant de chaque club participant.

Le Club Event « FC Bayern München » donnera son coup d’envoi le lundi 15 janvier.

Campagne de célébration de l’AFC Asian Cup Qatar 2023

Grâce au partenariat de KONAMI avec l’Asian Football Confederation, eFootball offrira un cadeau de connexion spécial : 10 Accords Chanceux différents pour 10 équipes asiatiques en compétition dans l’ Asian Cup Qatar 2023.

En complément, trois joueurs Épiques de Malaisie, Thaïlande et Indonésie seront également donnés.

Mise à jour eFootball v.3.2.0

eFootball est passé à la version 3.2.0 en décembre 2023 et s’est doté de nouvelles fonctionnalités, dont le nouveau mode de jeu « MyLeague », des améliorations du mode Co-op et de nouveaux mini-jeux de connexion. Cette mise à jour a permis aux utilisateurs de profiter de l’ensemble de fonctionnalités le plus diversifié d’eFootball depuis son lancement.