SEGA résume son RGG Direct avec pleins d’annonces

Ryu Ga Gotoku (RGG) Studio vient de conclure sa première émission occidentale, RGG Like a Dragon Direct, où ont été présentés ses nouveaux titres Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name et Like a Dragon: Infinite Wealth.

Like a Dragon: Infinite Wealth

La sortie de Like a Dragon: Infinite Wealth est fixée au 26 novembre 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Les précommandes sont désormais possibles pour les éditions physiques et numériques de Like a Dragon: Infinite Wealth, y compris en version Standard, Deluxe et Ultimate.

Chaque précommande inclut également un pack de boosters de héros qui aidera les joueurs à gagner des niveaux plus rapidement, ainsi qu’un ensemble de jobs spéciaux comprenant les jobs de Défenseur et As du tennis.

Like a Dragon: Infinite Wealth propose une expérience de RPG unique en son genre, avec un système de combat d’une immense richesse, diverses améliorations pour un meilleur confort de jeu et un gameplay amélioré favorisant la vitesse et la stratégie. Tout le groupe jouable a désormais une liberté totale de mouvement lors des combats. De ce fait, vous pouvez vous positionner, ainsi que vos alliés, de manière stratégique pour éliminer les ennemis plus efficacement.

Découvrez tout ce qu’Honolulu peut vous offrir en matière d’activités et distractions. Prenez les plus belles photos de paysage avec Déglingo photo, aidez Ichiban à gagner de l’argent dans Livraison de dingue, inspiré du jeu classique de SEGA Crazy Taxi, et bien plus encore.

Le plus célèbre des durs à cuire, Danny Trejo, interprète Dwight, le chef des Barracudas, qui supervise le plus grand marché de contrefaçons au monde, à l’aide de son sens aiguisé des affaires et de sa machette encore plus aiguisée.

L'acteur, réalisateur, producteur et activiste Daniel Dae Kim rejoint le casting pour interpréter Masataka Ebina, l'impitoyable chef d'un syndicat de yakuza

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

L’artiste hip-hop basé à Atlanta J.I.D et le musicien japonais Yojiro Noda collaborent avec SEGA pour composer « Katatoki », le thème musical de cet opus. J.I.D surfe toujours sur la vague du succès de son album The Forever Story, sorti en 2022, qui a vu la star montante collaborer avec des géants du hip-hop comme Lil Wayne, 21 Savage, Lil Durk et bien d’autres. Yojiro est le chanteur des Radwimps, à qui l’on doit déjà la chanson thème de l’anime Your Name, qui a fait un carton au box-office.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sortira le 9 novembre 2023 et

Like a Dragon: Infinite Wealth, le 26 janvier 2024. Les deux titres seront disponibles sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.