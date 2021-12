Serious Sam 4 est disponible sur PS5 et Xbox Series X|S

Rien de tel qu’une bonne petite fête d’ultra violence extraterrestre pour aborder la frénésie consumériste de Noël avec un peu de recul. Croteam et Devolver Digital lâchent Serious Sam 4 dans la nature, sur PS5 et Xbox Series X|S : imaginez une dinde fourrée au plomb et une bûche nappée de chaos, et vous aurez une bonne idée du repas qui vous attend !

L’humanité est en état de siège. Les hordes de Mental se propagent à travers le monde, ravageant ce qui reste d’une civilisation déjà léthargique et fébrile. Le dernier rempart face à l’invasion ? La Force de défense terrestre, avec à sa tête Sam «Serious» Stone et son escouade de commandos d’élite, se dresse face à l’oppresseur pour faire triompher la justice.

L’heure est venue de les faire payer !