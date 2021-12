Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale! est désormais disponible en Occident

Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! est désormais disponible sur Nintendo Switch™ en Europe, Amérique et Océanie.

Bestseller au Japon, Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! est un jeu de cartes à collectionner basé sur le Rush Duel, un jeu qui propose des règles alternatives au traditionnel JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh!.

Dans Rush Duel, l’issue d’une bataille est toujours imprévisible. Les duellistes peuvent invoquer de puissants monstres Yu-Gi-Oh! comme bon leur semble, et faire de même au tour suivant, en blindant leur main peu importe le nombre de cartes déjà jouées. Tout peut changer d’un instant à l’autre, et un tirage chanceux suffit parfois à faire gagner un joueur pourtant proche de la défaite. Tout est possible dans Rush Duel !

Dans Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!!, les duellistes peuvent :

Découvrir une histoire originale avec de nouveaux personnages

Explorer une campagne solo complète pour aiguiser leurs compétences

Construire leur deck à partir d’une sélection massive de cartes

Se lancer dans un duel n’importe où avec le multijoueur local à deux joueurs

Affronter des amis et adversaires du monde entier avec les duels en ligne

Et plus encore !

Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! est désormais disponible sur le Nintendo eShop au prix de 39,99 €.

À ce jour, le JCJ Yu-Gi-Oh! est disponible dans le monde entier avec des produits distribués dans plus de 80 pays et traduits dans 9 langues, pour les fans de tous âges.