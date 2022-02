Shadow Warrior 3 émince, cisèle et fait des frites d’aliens le 1er mars !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les développeurs athlétiques et déterminés de Flying Wild Hog et leurs coachs en développement physique Devolver Digital annoncent la date de sortie de Shadow Warrior 3 : le FPS invraisemblable, drôle et énervé attaquera quiconque se met en travers de sa route à partir du 1er mars prochain sur PC, PlayStation et Xbox. Les précommandes sont désormais ouvertes et ajoutent le katana Koromodako. Difficile de refuser une arme à huit pattes exclusive ! Sur consoles, les joueurs recevront également les deux premiers Shadow Warrior de Flying Wild Hog. Come get some !

L’équipe est également heureuse d’annoncer que les acteurs et actrices Mike Moh, Andromeda Dunker et SungWon Cho figurent au casting d’acteurs de doublage respectivement derrière Lo Wang, Motoko et Zilla. Alex Dobrenko fait quant à lui son grand retour en tant qu’Hoji !

Dans Shadow Warrior 3, Lo Wang reprend du service avec son ancien employeur devenu ennemi puis acolyte, Orochi Zilla. Cette fois-ci, notre mercenaire se lancera dans une quête improbable pour capturer un ancien dragon malencontreusement libéré de sa prison éternelle. Armé d’un mélange de lames et de balles, Lo Wang crapahutera dans des endroits inexplorés du monde pour traquer la bête noire et empêcher l’apocalypse. Il aura par contre besoin de trucs bizarres comme le masque d’un dieu mort, un œuf de dragon, une touche de magie et suffisamment de puissance de feu pour détruire les Terres des Ombres.