1047 Games et Logitech annoncent les 2022 Splitgate Pro Series avec une cagnotte de 500 000 dollars !

Après une deuxième moitié d’année 2021 tonitruante, le FPS multijoueur Splitgate poursuit son incursion dans le sport électronique avec les 2022 Splitgate Pro Series, organisées par 1047 Games et Logitech Esports Services. Cette édition 2022, lancée dès le 5 février prochain, voit ses récompenses augmentées à 500 000 dollars pour l’année, et accueille des Challengers Series donnant une chance aux joueurs les plus talentueux de la communauté de se téléporter dans le monde des professionnels. Avec plus de 100 000 dollars de récompenses en cash et en prix divers par saison, cette Splitgate Pro Series a augmenté significativement les enchères depuis son inauguration l’année dernière.

Les 2022 Splitgate Pro Series débuteront les 5 et 6 février prochains avec une double dose de fun pour démarrer la Winter Season, retransmise en direct sur Twitch. Cet événement est divisé en trois parties : la Pro Series Regular Season, le Challenger Series Ladder et les Season Finals Events. La Pro Series Regular Season se déroulera en Round Robin (tous les participants se rencontrent un nombre équivalent de fois) sur sept journées. Elle détermine les participants des Season Finals trimestrielles, mais également ceux du Tournoi de Relégation. Chaque journée de Pro Series sera composée de quatre matchs, chaque équipe jouant un match par jour : toutes les rencontres seront retransmises sur Twitch.tv/Splitgate. Le calendrier complet et tous les détails sur la compétition sont disponibles sur www.splitgateproseries.com.