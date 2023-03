Sifu est disponible sur Xbox et Steam avec une toute nouvelle extension gratuite

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le monde du Kung Fu ne connaît pas de limite, et s’affranchit désormais des frontières du jeu vidéo : Sifu est disponible aujourd’hui sur consoles Xbox et PC via Steam. Cette quête de vengeance, qui a secoué le petit monde du jeu vidéo l’année dernière, est maintenant accessible sur toutes les plateformes actuelles au prix de 39,99 €.

Les bons comptes font aussi les bons ennemis : le studio Sloclap accueille ces nouveaux sifus avec une grosse extension gratuite disponible pour toutes et tous sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 ou encore PC via Steam et Epic Games Store. Le Mode Arène va repousser les limites de votre maîtrise du Kung Fu avec pas moins de 45 défis impitoyables répartis sur neuf lieux dynamiques complètement séparés du mode histoire. Plus de 10 heures de jeu supplémentaires vous attendent dans un titre qui ne manque déjà pas de piquant. Même les aficionados des arts martiaux les plus alertes vont devoir s’employer pour en venir à bout : ces cinq nouveaux modes de jeu vont vous donner bien du fil à retordre.