Nintendo Switch – Modèle OLED Edition the Legend of Zelda : Tears of the Kingdom dès le 28 avril

Une élégante et toute nouvelle édition de la Nintendo Switch a été révélée lors d’une vidéo de gameplay, en compagnie de M. Eiji Aonuma, producer de la saga The Legend of Zelda

La Nintendo Switch – Modèle OLED The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aux couleurs du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sera disponible le 28 avril*. Cette élégante nouvelle édition arborera des éléments visuels issus de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, et notamment, sur la partie avant de la station d’accueil, le légendaire blason d’Hyrule de la saga The Legend of Zelda.

Deux accessoires – une manette Nintendo Switch Pro et une pochette de transport Nintendo Switch, toutes deux ornées d’illustrations spéciales du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – seront proposés indépendamment le 12 mai, date de sortie du jeu.